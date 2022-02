4 vitamine și minerale recomandate în sezonul rece

De-a lungul vieții, organismul nostru intră în contact cu o multitudine de microorganisme. O parte dintre acestea pot declanșa o serie de patologii infecțioase, în special, în sezonul rece. Sistemul imunitar este principala cale de apărare a organismului împotriva patogenilor și cuprinde multiple mecanisme fizice, chimice și celulare. Citește în continuare și află care este rolul vitaminelor și mineralelor în buna funcționare a sistemului imunitar.

Vitamina C

Vitamina C, cunoscută și sub numele de acid ascorbic, face parte din categoria vitaminelor hidrosolubile. Vitamina C intervine în sinteza colagenului având un rol important în menținerea integrității pielii și mucoaselor, bariere fizice în calea pătrunderii microorganismelor în corp. De asemenea, vitamina C are efect antioxidant, minimizând astfel efectele negative ale radicalilor liberi asupra leucocitelor, celule sanguine responsabile de lupta împotriva microorganismelor.

Deficitul de vitamina C este corelat cu o creștere a severității infecțiilor și a efectelor nocive cauzate de radicalii liberi.

Vitamina A

Vitamina A sau retinolul aparține clasei vitaminelor liposolubile și alături de vitamina C intervine în lupta împotriva stresului oxidativ. În plus, vitamina A intervine în diferențierea țesutului epitelial fiind esențială pentru asigurarea funcției de barieră a pielii și a mucoaselor. Suplimentar efectului antioxidant, vitamina A are rol imunomodulator și intervine în activarea limfocitelor T, celule esențiale pentru apărarea organismului împotriva infecțiilor. Deficitul de vitamina A afectează atât funcția celulelor imune, cât și integritatea țesuturilor epiteliale, crescând susceptibilitatea organismului la agenți patogeni.

Vitamina D

Vitamina D sau colecalciferolul este o vitamină liposolubilă, cunoscută în special pentru rolul său în menținerea sănătății oaselor. Studiile din ultimele decenii au evidențiat însă implicarea vitaminei D și în apărarea imună a organismului, fiind un factor cheie în sinteza unor proteine antimicrobiene la nivel gastrointestinal și pulmonar. De asemenea, vitamina D favorizează diferențierea macrofagelor, celule fagocitare implicate direct în lupta cu microorganismele patogene.

Deficitul de vitamina D conduce la scăderea apărării organismului împotriva infecțiilor prin alterarea capacității celulelor imune de a lupta cu microorganismele.

Zincul

Zincul este un oligoelement esențial pentru creșterea și diferențierea celulelor implicate în imunitate și susține activitatea citotoxică a celulelor Natural Killer (NK). Suplimentar, zincul este un cofactor important al metalo-enzimelor implicate în repararea membranelor celulare, contribuind astfel la menținerea integrității barierelor epiteliale.

Deficitul de zinc are un impact negativ asupra funcției celulelor imune și a fost asociat cu o creștere a incidenței infecțiilor (în special, a infecțiilor digestive și respiratorii).

În concluzie, un aport adecvat de micronutrienți este esențial pentru a ne asigura că organismul nostru beneficiază de toate uneltele necesare în lupta împotriva microorganismelor. Adoptă o dietă variată, bogată în alimente nutritive care să îți ofere o cantitate corespunzătoare de vitamine și minerale; dacă aportul alimentar este insuficient, ai la dispoziție o serie de preparate cu multivitamine pentru adulți.

Surse informative Gombart, Adrian F., et al. “A Review of Micronutrients and the Immune System–Working in Harmony to Reduce the Risk of Infection.” Nutrients, vol. 12, no. 1, 2020, p. 236., doi:10.3390/nu12010236.