Florin Piersic nu știe cum îl cheamă pe ministrul Culturii: “Româșcuță? Românuță? Cum îl cheamă măi?”

Marele actor Florin Piersic face senzație, la 86 de ani, pe scenă. Recent, am fost să-l văd în piesa Străini în noapte. În sala de la Teatrul Național, alături de mine și de alte câteva sute de spectatori, s-a aflat, din întâmplare, și ministrul Culturii, Lucian Romașcanu. O fi Romașcanu ministru, dar Florin Piersic nu auzise de el până în acea seară.

Înainte să înceapă piesa Străini în noapte, actorul Florin Piersic a apărut, pe scena Teatrului Național București, ținând în brațe un buchet mare de hortensii și trandafiri. În stilu-i caracteristic, mastrul Piersic, a ținut un discurs. “Poate vă întrebați de ce am apărut eu acum cu flori în brațe, pe scenă. În sală se află și ministrul Culturii…nici nu știu cum îl cheamă, sincer. Dar a fost drăguț și a venit, în culise, la mine și mi-a oferit acest buchet de flori, în semn de respect. Eu nu am mai primit niciodată flori de la niciun ministru până acum și de aceea am ținut să ies cu florile și să vă spun că mi le-a dat ministrul….”, a spus Florin Piersic. Apoi, continuând, întreabă publicul și staff-ul tehnic: “Hai mă ziceți cum îl cheamă… Româșcuță… Românuță? Așa, domle… Româșcanu… Ah, nici așa? Ro-maș-ca-nu…gata, am înțeles”, a continuat Piersic.

Apoi, Florin Piersic a vorbit despre piesa Străini în noapte, spunând că a jucat peste 1.400 de reprezentații. A povestit istoricul piesei, cum i-a fost atribuit rolul de către maestrul Radu Beligan, după care a revenit iar la ministrul Culturii. “Și cum ziceam, este și domnul ministrul Român… că iar am uitat cum îl cheamă”, a adăugat Florin Piersic.

Citește articolul integral pe Puterea.ro!