Cum să-ți faci copiii să mănânce alimente sănătoase

Răbdarea, perseverența și puțină creativitate vor ajuta copiii tăi să mănânce alimente sănătoase. Nu este surprinzător că micuții tăi sunt poate cei mai pretențioși când vine vorba de mâncare. Copiii preferă să mănânce alimentare nesănătoase dacă le tolerezi acest lucru. Cu toate acestea, nu ar trebui să fie întotdeauna cazul. Acum este cel mai bun moment pentru a construi o bază solidă pentru o alimentație adecvată, învățându-i și încurajându-i să mănânce alimente sănătoase pentru copii.

Amintiți-vă întotdeauna că hrana sănătoasă pentru copii constă dintr-o varietate de combinații de alimente din cele patru mari grupe de alimente. Atâta timp cât reușiți să găsiți un echilibru cu toate grupele de alimente – lactate, proteine din carne, fructe, legume și cereale – sunteți gata. Iată câteva sfaturi utile pentru a începe.



Implicați-vă copiii în pregătirea alimentelor



Data viitoare când mergeți la supermarket, aduceți-vă copiii și încurajați-i să-și aleagă propriile fructe și legume. In oferta Carrefour și în noul catalog Lidl sunt multe produse alimentare de calitate ce pot fi folosite la gătirea meselor sănătoase pentru copii. Invitați-i să vă ajute la prepararea acestora. Lucruri nu prea complicate. Le poți cere să spele produsele, să amestece supa sau chiar să ajute să facă paste proaspete acasă. Aceasta este o modalitate excelentă de a-i face pe copii să aprecieze latura distractivă a gătitului și a mâncatului, învățându-i totodată abilitățile de bază de gătit. Studiile au arătat că cei mici sunt mai predispuși să mănânce alimentele la care au ajutat la preparare.



Nu eliminați în mod radical deserturile sau alimentele bogate în grăsimi



Cheia alimentelor sănătoase pentru copii, la fel ca și adulții, este moderația. Nu este nevoie să interziceți complet înghețata sau cartofii prăjiți din dieta copiilor dvs. Dacă o faci, îi va face doar să-și dorească mai multe dintre aceste alimente. Ceea ce trebuie să faci este să te asiguri că ei știu ce este bine și ce este rău pentru ei. Există întotdeauna loc pentru deserturi cu zahăr sau alimente grase din când în când. Învață-i valoarea porțiilor mici pentru aceste tipuri de alimente sau, mai bine, găsește alternative sănătoase care să le permită totuși să se bucure de aceeași aromă fără a compromite valoarea nutritivă.



Fii creativ în decorarea farfuriei și servirii



Știm cu toții cum copiii sunt ademeniți de orice aspect vizual, în special de culori. Aplicați asta la alimente. Aveți cât mai multe variații de culoare când le serviți mesele. Puteți ajunge chiar și până la a crea piese de artă cu fructele și legumele. Invitați-i să vi se alăture pentru a prepara cele mai atrăgătoare mese din punct de vedere vizual. Fructele și legumele sunt deja ingrediente colorate. Tot ce aveți nevoie este puțină creativitate în platouri și servire. Copiilor le plac sosurile. De ce să nu creați un sos legume delicios, cu conținut scăzut de grăsimi, care îi va atrage să mănânce verdețurile și fructele?



Introduceți noi arome de mâncare pas cu pas



Evitați să le serviți mereu copiilor același fel de mâncare. Începeți prin a răsfoi sau citi idei de rețete din cărți, reviste și chiar in cataloagele online. Introduceți treptat noi arome alimentare, asocieri și rețete în fiecare săptămână, în combinație cu mâncarea preferată. Puteți începe cu verdeață. Tăiați cubulețe legume noi și încorporați-le cu mâncarea lor preferată, cum ar fi paste, supă sau omletă. Doar asigurați-vă că le diversificați în fiecare săptămână, introducând noi moduri de a găti legume cu mesele lor preferate. Găsiți alimente proaspete in oferta de azi, produse Lidl cu care sa experimentați.



Nu mituiți copiii să mănânce legume



Contrar credinței populare, mituirea copiilor pentru a-și mânca legumele poate face mai mult rău decât bine. Nu negociați cu copiii dvs. cu recompense, cum ar fi un desert plin de zahăr după ce vor mânca legume etc. Acest lucru nu va face decât să accentueze asocierile alimentare negative în care legumele sunt cerințe și deserturile sunt recompense distractive și delicioase. Copiii tind să ducă aceste asocieri negative cu ei către vârsta adultă. Doar încurajați-i să mănânce o singură mușcătură. Nu renunța. S-ar putea să nu le placă imediat, dar asta nu înseamnă că o vor urî pentru totdeauna.



Fii un model de alimentație sănătoasă



Acesta este un aspect critic al învățării copiilor să mănânce sănătos. Dați-le un exemplu bun acum, deoarece este cel mai probabil să-și amintească cuvintele, atitudinile și obiceiurile părinților despre alimentația sănătoasă. Lasă-i să vadă ce le lipsește. Mănâncă fructe și legume; și spune-i cât de delicios și hrănitor este. Puteți să treceți puțin mai departe și să vă folosiți abilitățile de actorie dacă doriți. Copiii sunt observatori și pasionați de adulții din jurul lor. Fii acel mâncător sănătos și iubitor de distracție pe care ar dori să-l imite pe măsură ce cresc.