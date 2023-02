Cum să ai un stil de viață sustenabil în 2023?

La început de an, multe persoane fac planuri pentru perioada care urmează și își fixează anumite obiective pe plan personal și profesional. În condițiile în care încălzirea globală este tot mai evidentă, iar țările Uniunii Europene își iau angajamente tot mai solide cu privire la reducerea poluării, ne putem gândi la metode prin care să acționăm pe cont propriu pentru a proteja mediul înconjurător. Un stil de viață (mai) sustenabil în 2023 este oarecum la îndemână, fiind nevoie mai degrabă de hotărâre și informare corectă cu privire la acțiunile posibile.

Partea și mai bună este că protejarea mediului înconjurător vine „la pachet” cu reduceri de costuri cu privire la utilități. Un stil de viață sustenabil înseamnă consum mai redus de resurse, iar acestea au devenit tot mai scumpe. Energie Electrica, gaze naturale, apă – toate acestea presupun astăzi costuri ridicate, dar vestea bună este că există metode de a economi, consumând responsabil.

Iată mai jos câteva idei pentru a adopta un stil de viață sustenabil în 2023:

Mănâncă mai multe plante

Conceptul plant-based, care se referă la produse alimentare realizate exclusiv din plante, este tot mai popular inclusiv în România. Poți găsi în hipermarketuri și supermarketuri produse vegan inclusiv din categorii precum pizza, lasagna, burgeri, nuggets și alte astfel de alimente moderne, foarte apreciate pentru gust. Produsele pe bază de plante presupun utilizarea mai puținor resurse. O astfel de schimbare durabilă este benefică și pentru sănătatea noastră. Ideal este să incluzi în alimentație cât mai multe legume și fructe, dar și cereale integrale și diverse tipuri de nuci.

Nu lăsa aparatele în priză fără rost

Chiar și atunci când aparatele sunt oprite, ele consumă o cantitate de energie. Astfel, când nu le utilizezi, ai putea să le scoți din priză sau să folosești prelungitoare cu buton on – off. Ne putem referi aici la televizor, dar și la routerul pentru internet fix sau diverse aparate electrocasnice mici – toaster, cuptor cu microunde etc. De asemenea, nu lăsa telefoanele la încărcat după ce acestea ating nivelul maxim, evită încărcarea peste noapte. Electrica este un subiect important, evită risipa de energie electrică prin astfel de gesturi mici.

Spală mai rar hainele

În special în mediul urban, oamenii au ajuns foarte temători cu privire la bacterii și viruși, ceea ce dintr-un anumit punct de vedere poate afecta imunizarea corectă a corpului uman. Astfel, multe persoane pun hainele în mașina de spălat chiar și după ce le-au purtat o singură dată pe termen scurt și fără a fi făcut activități fizice complexe. Rezultă că o cantitate mare de energie se irosește pentru a spăla haine practic deja curate… În plus, se consumă multă apă pentru spălare și clătire. Urmează procesul de uscare, ce va consuma de asemenea energie, dacă se folosește un aparat electrocasnic. Să nu uităm de asemenea că hainele spălate mai rar vor rezista în bune condiții mai mult timp.

Realizează achiziții în mod rațional

Ofertele speciale sunt foarte tentante la cumpărături, așa că multe persoane cumpără produse de care de fapt nu au nevoie. Alegerile trebuie făcute însă cât mai rațional. Este bine să fie achiziționate produse durabile, ecologice, sustenabile. Pe cât posibil, se poate încuraja economia locală, evitându-se inclusiv poluarea generată de transportul produselor pe distanțe mari.

Alege becuri LED

Dacă nu ai încă articole de iluminat exclusiv cu tehnologie LED, este cazul să faci schimbarea cât mai rapid! Față de becurile convenționale, iluminatul LED aduce reducere de consum energie electrică de 80 – 90%.

Evită risipa de alimente

Cumpără inteligent alimente, verificând mereu datele de expirare ale produselor pe care le ai deja. Folosește congelatorul când este cazul și realizează un management corect al produselor pe care le cumperi. Nu achiziționa produse la întâmplare, fă un meniu săptămânal și cumpără doar ceea ce ai nevoie, în ceea ce privește produsele perisabile. În plus, poți adapta unele rețete în funcție de produsele pe care le ai deja.