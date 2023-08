Credite IFN personalizate pentru persoane fizice

Popularitatea si aprecierea de care se bucura Institutiile Financiare Nebancare, in ultimii ani, are la baza o serie de avantaje importante pentru potentialii clienti, toate acestea fiind componente primare ale ofertei finale, care ajunge in atentia solicitantilor.

Este foarte bine cunoscut faptul ca Institutiile Financiare Nebancare prezinta criterii si particularitati mult mai avantajoase pentru clienti, comparativ cu institutiile bancare clasice. De asemenea, IFN-urile ofera o gama variata de produse si oferte special adaptate clientilor, acestea avand capacitatea de a satisface nevoile unui procent remarcabil din solicitanti.

Traind vremuri in care ofertele personalizate sunt tot mai solicitate si frecvente, ai posibilitatea de a alege un credit special adaptat nevoilor si, cel mai important, posibilitatilor tale.

In randurile ce urmeaza, vom explora tipurile de credite pentru persoane fizice, pe care un IFN le pune la dispozitia potentialilor sai clienti, iar pentru ca articolul sa vina ca un real ajutor pentru interesati, vom lua ca exemplu Rapid Credit IFN.

Rapid Credit IFN S.A. este o institutie financiara nebancara, ce ofera imprumuturi si servicii financiare personalizate intr-un mod rapid, simplu si sigur. Compania ofera acces la imprumuturi cu garantii mobiliare si/sau imobiliare, pe termen scurt si mediu cu dobanda fixa, fara comisioane si preaprobare pe loc.

Rapid Credit are ca obiectiv principal sa devina cea mai apreciata companie din Romania in ce priveste calitatea serviciilor oferite, astfel ca intreaga echipa este alcatuita din profesionisti in domeniul acordarii creditelor si consultantei. De asemenea, compania a lucrat constant la imbunatatirea serviciilor si ofertelor puse la dispozitia clientilor sai, facand schimbari majore in fluxul intern de lucru, astfel incat clientii sa poata beneficia de cele mai rapide si de actualitate informatii.

Credite pentru categorii de clienti in functie de varsta sau statutul ocupational

Credit pentru studenti

Creditul dedicat studentilor reprezinta un suport pentru cei ce isi doresc sa evolueze pe plan profesional, insa situatia financiara reprezinta un impediment major.

Destinatia creditului

Destinatia acestui credit poate fi reprezentata de finantarea studiilor sau cursurilor de specializare, calificare profesionala ori conversie profesionala, inclusiv pentru cheltuielile asimilate acestora (transport, cazare, etc.) sau refinantarea cheltuielilor deja efectuate pentru cele mentionate anterior.

Criteriile de eligibilitate

Este necesara prezentarea documentelor referitoare la identificarea persoanei, a venitului si a garantiei sau garantiilor propuse;

Existenta garantiilor acoperitoare conform normelor interne este esentiala;

Cheltuielile deja efectuate pentru finantarea studiilor sau cursurilor precum si cheltuielile asimilate (transport, cazare, etc.), pot fi realizate cu cel mult 12 luni inainte de data solicitarii imprumutului;

Varsta minima a solicitantului un trebuie sa fie sub 18 ani;

Este necesara prezentarea documentelor de venit legale si acceptate de IFN;

Pentru acest tip de credit se accepta depasirea gradului de indatorare.

Garantia

Pentru credit cu o valoare pana la 10.000 Lei, garantia poate fi formata din ipoteca mobiliara asupra veniturilor realizate.

Pentru credit cu o valoare mai mare de 10.000 Lei, garantia este formata din ipoteca imobiliara asupra unui bun imobil cum ar fi: apartament, vila, casa, cladire, teren intravilan cu sau fara constructie, teren extravilan etc.

Credit pentru pensionari

De ce este creditul pentru pensionari o optiune exceleta pentru acestia? Pentru ca este dedicat nevoilor si posibilitatilor acestora, astfel incat sa nu intampine dificultati in plata ratelor.

Destinatia creditului

Creditul dedicat pensionarilor este acordat pentru satisfacerea unor nevoi personale ale solicitantului, familiei sale sau pentru refinantare interna ori refinantare externa.

Criteriile de eligibilitate

Este necesara prezentarea documentelor referitoare la identificarea persoanei, a venitului si a garantiei sau garantiilor propuse;

Existenta garantiilor acoperitoare conform normelor interne este esentiala;

Varsta maxima a solicitantului, incluzand perioada creditului solicitat, un trebuie sa depaseasca 75 ani;

Este necesara prezentarea documentelor de venit legale și acceptate de IFN.

Garantia

Pentru un imprumut dedicat pensionarilor, garantia este formata din ipoteca mobiliara asupra veniturilor realizate de acestia.

Credite fara conditionarea destinatiei

Cel mai iubit, solicitat si apreciat produs, creditul cu garantie imobiliara poate satisface o multime de nevoi, incepand cu refinantarea altor credite si pana la achizitia unei locuinte.

Destinatia creditului

Asa cum reiese din categoria in care este incadrat, un imprumut cu garantie imobiliara nu are destinatia conditionata. Solicitantul, odata ce a accesat creditul, se poate bucura de acesta facand achizitiile dorite.

Criteriile de eligibilitate

• Solicitantul are datoria de a prezenta documentele referitoare la identificarea persoanei, a venitului si a garantiei sau garantiilor propuse.

• Este necesara existenta garantiilor acoperitoare conform normelor interne.

• Solicitantul trebuie sa aiba varsta minima de 18 ani.

• Solicitantul trebuie sa realizeze un venit net cumulat cu cel al codebitorului sau garantului de minim 1.000 Lei.

• Este necesara prezentarea documentelor de venit legale si acceptate de IFN.

Garantia

Pentru un imprumut cu garantie imobiliara, aceasta este formata din ipoteca imobiliara asupra unui bun imobil cum ar fi: vila, cladire, apartament, casa, teren intravilan cu sau fara constructie, teren extravilan etc.

Credit de nevoi personale

Cu totii am auzit de clasicul credit de nevoi personale pe care il utilizam pentru a ne satisfice dorintele si nevoile financiare.

Destinatia creditului

Si de aceasta data, destinatia este reprezentata de acoperirea nevoilor financiare fara conditionarea acesteia. Imprumutul se acorda si in vederea refinantarii creditelor de la alte institutii financiare.

Criteriile de eligibilitate

Prezentarea documentelor referitoare la identificarea persoanei, a venitului si a garantiei sau garantiilor propuse;

Existenta garantiilor acoperitoare conform normelor interne;

Varsta minima de 18 ani;

Realizarea unui venit net cumulat cu cel al codebitorului sau garantului de minim 1.000 Lei;

Prezentarea documentelor de venit legale si acceptate de IFN.

Garantia

Pentru un credit de nevoi personale, garantia este formata din ipoteca mobiliara asupra veniturilor realizate.

Credite pentru cheltuieli necesare importante

Credit pentru cheltuieli medicale

Cheltuielile medicale sunt, de cele mai multe ori, urgente si importante, astfel ca acum poti avea in doar 24 de ore pana la 500.000 LEI sau echivaletul in EURO.

Destinatia creditului

Creditul dedicat cheltuielilor medicale, poate fi utilizat pentru finantarea totala sau partiala a costului tratamentului medical sau a interventiei medicale, inclusiv pentru cheltuielile asimilate interventiei medicale sau achizitionarii tratamentului medical (transport, cazare, etc.) ori pentru refinantarea cheltuielilor deja efectuate cu scopul realizarii celor mentionate anterior.

Criteriile de eligibilitate

Prezentarea de documente referitoare la identificarea persoanei, a venitului si a garanției sau garantiilor propuse;

Existenta garantiilor acoperitoare conform normelor interne;

Cheltuielile deja efectuate pentru interventia medicala sau tratamentul medical, precum si cheltuielile asimilate interventiei medicale ori achizitionarii tratamentului medical (transport, cazare, etc.), pot fi realizate cu cel mult 12 luni inainte de data solicitarii imprumutului;

Varsta minima de 18 ani;

Prezentarea documentelor de venit legale si acceptate de IFN;

Pentru acest tip de credit se accepta depasirea gradului de indatorare.

Garantia

Pentru credit cu o valoare pana la 10.000 Lei, garantia poate fi formata din ipoteca mobiliara asupra veniturilor realizate.

Pentru credit cu o valoare mai mare de 10.000 Lei, garantia este formata din ipoteca imobiliara asupra unui bun imobil cum ar fi: apartament, vila, casa, cladire, teren intravilan cu sau fara constructie, teren extravilan etc.

Credit pentru cheltuieli legate de deces

Pierderea unei persoane dragi este dureroasa si costisitoare, iar momentele dificile presupun sustinere atat morala, cat si financiara, astfel ca, Rapid Credit IFN S.A iti pune la dispozitie creditul dedicat cheltuielilor cu decesul.

Destinatia creditului

Creditul poate fi utilizat pentru finantarea totala sau partiala a cheltuielilor legate de deces sau refinantarea cheltuielilor deja efectuate legate de deces ori finantarea achizitiei planurilor funerare, inainte de producerea evenimentului.

Criterii de eligibilitate

Prezentarea de documente referitoare la identificarea persoanei, a venitului si a garantiei sau garantiilor propuse;

Existenta garantiilor acoperitoare conform normelor interne;

Cheltuielile deja efectuate legate de deces, pot fi realizate cu cel mult 12 luni inainte de data solicitarii imprumutului;

Varsta minima de 18 ani;

Prezentarea documentelor de venit legale si acceptate de IFN;

Pentru acest tip de credit se accepta depasirea gradului de indatorare.

Garantia

Pentru credit cu o valoare pana la 10.000 Lei, garantia poate fi formata din ipoteca mobiliara asupra veniturilor realizate.

Pentru credit cu o valoare mai mare de 10.000 Lei, garantia este formata din ipoteca imobiliara asupra unui bun imobil cum ar fi: apartament, vila, casa, cladire, teren intravilan cu sau fara constructie, teren extravilan etc.

Credite cu destinatie exacta

Credit pentru refinantare

Poti scapa rapid de ratele coplesitoare si stresul altor credite daca alegi un credit pentru refinantare cu garantie imobiliara, adaptat nevoilor si posibilitatilor tale. Prin refinantarea creditelor poti reduce valoarea ratelor si poti obtine si bani in plus.

Destinatia creditului

Imprumutul se acorda in vederea refinantarii creditelor de la alte institutii financiare.

Criterii de eligibilitate

Prezentarea documentelor referitoare la identificarea persoanei, a venitului si a garanției ori garantiilor propuse;

Existenta garantiilor acoperitoare conform normelor interne;

Varsta minima de 18 ani;

Realizarea unui venit net cumulat cu cel al codebitorului sau garantului de minim 1.000 Lei;

Prezentarea documentelor de venit legale si acceptate de IFN.

Garantia

Pentru un credit dedicat refinantarii, garantia este formata din ipoteca imobiliara asupra unui bun imobil cum ar fi: apartament, vila, casa, cladire, teren intravilan cu sau fara constructie, teren extravilan etc.

Creditul ipotecar este bine cunoscut si popular pentru achizitia proprietatilor. In cadrul unui IFN, acesta are avantaje considerabile si criterii prietenoase.

Destinatia creditului

Creditul ipotecar se acorda in scopul dobandirii ori mentinerii drepturilor de proprietate asupra unui teren si/sau unei constructii, realizate, ori in scopul reabilitarii, modernizarii, consolidarii sau extinderii unei constructii sau exclusiv in scopul rambursarii unui credit pentru investitii imobiliare.

Criterii de eligibilitate

Prezentarea documentelor referitoare la identificarea persoanei, a venitului si a garantiei sau garantiilor propuse;

Existenta garantiilor acoperitoare conform normelor interne;

Varsta minima de 18 ani;

Realizarea unui venit net cumulat cu cel al codebitorului sau garantului de minim 1.000 Lei;

Prezentarea documentelor de venit legale si acceptate de IFN.

Garantia

Pentru acest tip de imprumut garantia este alcatuita din ipoteca imobiliara asupra unui bun imobil ce urmeaza a fi dobandit sau pentru mentinerea dreptului de proprietate asupra unui teren si/sau unei constructii.

In concluzie, exista o multime de credite oferite de institutii financiare nebancare, acestea fiind personalizate si avand la baza aspecte esentiale precum statutul ocupational, destinatia creditului, nevoile urgente si multe altele.

Acum ai posibilitatea de a alege creditul ideal pentru tine.

Contacteaza specialistii Rapid Credit si contureaza impreuna cu agentul tau, un plan de finantare avantajos!