Celine Dion a dezvăluit că suferă de o tulburare rară și incurabilă care provoacă rigiditate musculară progresivă și a amânat turneul european din 2023

Cântăreața canadiană a amânat turneul european din 2023 pentru a-mi „reface puterea” după ce a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide.

Celine Dion a dezvăluit că suferă de o tulburare rară și incurabilă care provoacă rigiditate musculară progresivă – lăsând pe cei care suferă drept „statui vii”.

Cântăreața canadiană, în vârstă de 54 de ani, a spus că își amână turneul european din 2023 pentru a „îmi reface puterea” și „abilitatea de a performa din nou” după diagnosticarea recentă a sindromului persoanei rigide (SPS).

Într-o postare emoționantă pe rețeaua de socializare, Dion le-a spus fanilor joi că afecțiunea foarte rară afectează „ceva ca unul dintr-un milion de oameni”.

SPS se caracterizează prin rigiditate musculară și rigiditate care devin progresiv mai pronunțate, determinând unii suferinzi să o descrie ca fiind o „statuie vie”.

Spasmele musculare pot dura de la câteva minute la câteva ore. Ele sunt declanșate de zgomote neașteptate, contact fizic, stres sau anxietate emoțională.

Deși nu există un remediu pentru SPS, există tratamente – inclusiv medicamente anti-anxietate și relaxante musculare – care pot încetini progresia acesteia.

Într-un videoclip de pe Instagram, cântăreața My Heart Will Go On a spus că afecțiunea a cauzat-o să aibă spasme, afectându-i capacitatea de a merge și corzile vocale.

În videoclip, ea a spus că „afectează fiecare aspect al vieții mele de zi cu zi”.

Afectează una din un milion de oameni, afecțiunea nu este foarte bine înțeleasă, dar se caracterizează prin rigiditate musculară fluctuantă a trunchiului și membrelor și o sensibilitate crescută la stimuli precum zgomotul, atingerea și suferința emoțională, care pot declanșa spasme musculare, potrivit la Institutul Naţional pentru Tulburări Neurologice. Oamenii pot fi prea speriați să părăsească casa din cauza sensibilității la zgomot, au căderi frecvente sau postură anormală. Ei trăiesc în dureri cronice, cu puțin recurs la un tratament eficient.

În lacrimi, câștigătoarea a cinci premii Grammy le-a spus fanilor: „După cum știți, am fost întotdeauna o carte deschisă”.

„M-am confruntat cu probleme de sănătate de mult timp și mi-a fost foarte greu să fac față acestor provocări și să vorbesc despre tot prin ce am trecut”.

Cântăreața, care are trei fii, – René-Charles, 21 de ani, și gemenii de 11 ani Nelson și Eddy, împreună cu regretatul ei soț René Angélil – a continuat spunând: „Mă doare să vă spun astăzi că nu sunt pregătită să-mi reiau turneul în Europa în februarie.”