Celebrități de la Hollywood, personaje principale în jocurile de sloturi

Sloturile sunt cele mai practicate jocuri din cazinouri și se bucură de o popularitate de neegalat în rândul pasionaților de gambling. Cu toate că nu au cel mai bun RTP, aceste jocuri au ajuns populare datorită simplități și a varietății.

Păcănelele, așa cum sunt denumite sloturile popular în România, au cunoscut un salt uriaș în popularitate odată cu aparițai cazinourilor online, dar și datorită noilor tehnologii ce stau la baza lor. Producătorii de jocuri au reușit să diversifice jocurile de tip slots prin prisma matricelor ce stau la baza lor, dar și a temelor folosite.

În prezent, sloturile au la bază numeroase povești, teme viu colorate, coloana sonoră antrenantă, toate acestea având rolul de a transpune jucătorul într-un mediu dinamic și antrenant.

Printre numeroasele teme, se regăsesc și cele ce au la bază scenarii din filme și chiar imaginea unor celebrități. Pentru iubitorii de muzică rock, pot juca sloturile KISS sau Guns N' Roses. Sunt și sloturi inspirate din filmele cu eroii Marvel.

Desigur, nu mulți ating culmile amețitoare ale celebrității considerate suficiente pentru a garanta recunoașterea personală în fața unui slot machine. Chiar și vedetele ca Michael Jordan, Justin Bieber și Taylor Swift au fost trecute cu vederea în favoarea unor celebrități mai atemporale.

Aceștia sunt oameni care vor fi amintiți mult după moartea lor. Legende în domeniile lor respective. Mai jos puteți lectura despre cele mai strălucitoare cinci stele care sunt imaginea unor sloturi virtual sau reale, împreună cu câteva gânduri și fapte despre jocuri și celebrități în sine.

Desigur, există și alte persoane celebre care au avut numele lor licențiat pentru sloturi în cazinourile fizice, dar era necesară deplasarea pentru a le juca. Din fericire, mulți au și omologi virtuali, ceea ce face mai ușor să vă bucurați online de celebritatea voastră preferată din confortul propriei case.

Marilyn Monroe este imaginea unui slot realizat de designerii Playtech. Jocul îi aduce un omagiu blondei care a cucerit lumea. Fanii filmelor din anii 1950 se pot bucura de elementele emblematice Marilyn Monroe. Celebrul model, actriță și sex-simbol din anii ’50, a devenit o icoană a culturii pop și cu siguranță demnă de propriul ei slot machine.

Michael Jackson, regele muzicii pop, are un slot machine în onoarea sa. Dacă există cineva care merită un slot machine în onoarea lui, acesta este regele incontestabil al muzicii pop, Michael Jackson. Dde fapt, artistul are mai multe sloturi, unele virtuale, iar altele în cazinouri clasice. În lumea virtuală, cariera lui Mike este sărbătorită în Michael Jackson: King of Pop, un joc de la Bally Technologies.

Elvis Presley, un alt rege, are propriul slot machine. Elvis: The King Lives este un titlu WMS Gaming și are un aspect inovator al matricei și 80 de linii de câștig posibile. În timp ce rolele se învârt, fanii sunt tratați cu versurile „Hound Dog” și cu câteva etape bonus destul de greu de înțeles. S-ar putea să fie puțin cam dur și să nu fie cel mai ușor de înțeles joc, dar odată este foarte distractiv.

Frank Sinatra, bărbatul care a cântat inițial „Viva Las Vegas”, ar avea un aparat de slot dedicat. Frank Sinatra a evoluat în mecca jocurilor de noroc de multe ori de-a lungul carierei sale. Versiunea fizică a slotului conține fragmente din patru piese emblematice din cariera lui Sinatra: „My Way”, „Fly Me to the Moon”, „I’ve Got You Under My Skin” și „My Kind of Town”. Jocul a fost dezvoltat de IGT, care a subliniat că aparatul este în modul jackpot. Varianta online este dezvoltată de PartyGaming și prezintă unele dintre cele mai memorabile spectacole pe ecran ale lui Frank Sinatra.

Frankie Dettori, legenda curselor de cai, a fost, de asemenea, subiectul designerilor de sloturi online. De data aceasta, echipa este Playtech. Jocul în sine se bazează în mare parte pe victoriile epice ale jocheului italian.