Milk Shake – mai fin decat laptele si mai aromat decat fructele, pentru parul tau

Daca esti pasionat de mancare sau de dieta, cu siguranta ai in minte o multime de retete de milk shake-uri! Insa nu de bauturile cu lapte vorbim azi, ci de un sortiment revoluționar de produse profesionale naturale de îngrijire a părului, de performanță exceptionale! Dupa cum ii arata si numele, colectia Milk_Shake are in compozitie proteine din lapte, extracte de fructe și miere. Aceste mix-uri unice, disponibile in diferite categorii de produse, sunt apreciate in intreaga lume gratie modului in care transformă culoarea, frumusețea și bunăstarea părulu.

Iar daca pana recent Milk Shake se putea gasi doar in cele mai bune saloane din Romania, de acum gasesti aceste produse de ingrijire a parului si in magazinul online Haircare.ro!

Milk_shake – un brand profesional, pentru toate tipurile de păr

Peste 60 de produse, impartite intr-o varietate de sortimente, asteapta sa fie decoperite! Indiferent de ce alegi, iesi in castig! Vei simti pe pielea si pe …parul tau beneficiile amestecurilor bine dozate de lapte, iaurt si fructe, menite sa aduca nutrientii necesari. In scurt timp, vei redescoperi stralucirea naturala si vitalitatea de altadata a firelor de par! Nu trebuie sa experimentezi ceva nou, pentru prima data – produsele profesionale pentru păr de la Milk_Shake au devenit rapid favoritele saloanelor, ale stiliştilor de renume international şi al oamenilor ce lucreaza in zona de beauty, din întreaga lume.

Cand poti sa le folosesti?

In orice zi, pentru orice nevoie, cu aceeasi incredere! Articolele Milk_Shake sunt special concepute de experti pentru a-ti garanta rezultate demne de lauda, vizibile, pline de viata, pentru toate nevoile de îngrijire și coafare a părului.

De la curățare pana la aranjare si stilare, Milk_Shake a gandit fiecare pas de îngrijire a părului, cu un scop: pentru a oferi rezultate vizibile atât în ceea ce privește look-ul, cât și sănătatea părului. Altfel spus, iti vei simti parul mai sanatos si ceilalti il vor admira, de la distanta sau de aproape!

Grija pentru natura, responsabilitate fata de generatiile viitoare

Aceste produse au fost dezvoltate cu un grad ridicat de atentie si responsabilitate fata de mediul inconjurator; Milk-Shake s-a dedicat protejarii naturii prin reducerea sulfaților, parabenilor și clorurii de sodiu folosite in formulele acestora. Mai mult de atat, compania a ales ambalaje și materiale imprimate care pot fi reciclate cu succes, oriunde pe glob. Nu este Natura sursa noastra de viata, a tuturor?

Incepe cumparaturile si bucura-te de zecile de optiuni

In magazinul online Haircare.ro, gasesti cele mai iubite balsamuri de păr, șampoane, măști, spume, tratamente, unturi și uleiuri, concepute diferitelor tipuri de păr. Iti este mai usor ca niciodata sa ajungi la produsele dorite – foloseste functia de filtrare din stanga paginii si bifeaza categoria in care te incadrezi, ca tipologie sau nevoie a parului (cret, ondulat, fara volum, gras, uscat, deteriorat, vopsit). Alege cantitatea, sorteaza in functie de pret sau nume, seteaza un buget si …ai ajuns la cele mai bune recomandari pe care le-ai fi putut gasi. Spor la cumparaturi si nu uita: parul tau merita sa isi recapete luciul, sa fie inmiresmat in arome divine de fructe si sa fie rasfatat…din nou si din nou!