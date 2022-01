Alternative la finisajele clasice: renoveaza mai usor si mai rapid

Aspectul unei case, de la finisaje si pana la mobila, va dicta atat atmosfera din casa, cat si confortul de care te vei bucura. In ultimii ani, din in ce ce mai multe persoane au ales sa isi renoveze locuintele, din dorinta de a avea un spatiu de locuit potrivit cu gusturile si viziunea lor. Printre cele mai intalnite finisaje se numara vopseaua lavabila, de cele mai multe ori alba si parchetul sau gresia. Acestea au avantajele lor, insa nu sunt singurele optiuni si cu siguranta nu sunt cele mai bune optiuni pentru toata lumea.

Descopera alternative la finisajele clasice si renoveaza mai usor si mai rapid

Vopseaua decorativa

Vopseaua decorativa este o alternativa foarte buna la cea clasica, lavabila, de obicei alba sau in nuante uni. Decorativa vine cu jocuri de texturi, lumini si umbre si se poate adapta la aproape orice tip de amenajare. Poti alege efecte metalice, sidefate sau lucioase, dar si culori mate sau cu sclipici. Daca iti doresti un produs de calitate, care sa reziste excelent in timp, opteaza pentru vopsea decorativa de la Novacolor-Romania ce vine intr-o varietate de modele si efecte.

Tapetul

Tapetul este unul dintre cele mai populare finisaje pentru pereti. Este o alternativa excelenta la vopseaua lavabila, in special datorita tehnologiei noi a ultimilor ani. Tapetul nu mai este realizat ca pe vremuri, din hartie sau materiale greu de curatat ori greu de indepartat de pe pereti. In prezent, tapetul se poate fabrica din fibre netesute, din vinil sau din hartie calitativa. Astfel, exista multe modele lavabile, usor de indepartat si rezistente la trafic crescut si la razele solare. Poti alege modele de tapet diverse, in functie de gusturile tale, de la modele uni, exact precum in cazul lavabilei si pana la modele cu imagini, caramida aparenta, forme geometrice ori aplicatii florale. Daca iti place sa renovezi des, exista tapet ce se poate vopsi ulterior cu vopsea lavabila, fara a mai fi nevoie de indreptarea peretilor sau alte operatiuni complicate.

Pardoseala din PVC

Pardoseala din PVC este alternativa mai usoara si mai simpla la parchet ori gresie. Nu trebuie sa confunzi un astfel de tip de pardoseala cu linoleumul deoarece podelele din PVC sunt moderne si nu pastreaza decat 2-3 similaritati cu linoleumul de acum 20-30 de ani. Aceasta pardoseala are o rezistenta crescuta, este realizata din materiale non-toxice, prietenoase cu mediul si are marele avantaj de a se aplica foarte simplu. In plus, avansul tehnologic in materie de finisaje face posibila aplicarea de covoare PVC chiar si in zone precum baia sau bucataria.

Alternativele la finisajele clasice au o multime de avantaje, ceea ce le face optiuni demne de luat in considerare pentru fiecare casa ori apartament in renovare. Unele dintre ele au un pret mult mai prietenos comparativ cu finisajele populare, iar altele au avantajul de a se aplica mult mai simplu si usor, facand astfel mana de lucru mai ieftin. In anumite cazuri, cateva finisaje se pot aplica chiar si fara ajutor din partea mesterilor, cu conditia sa existe ajutor din partea unei persoane pricepute si indemanatice.

