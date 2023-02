7 idei de cadouri personalizate pentru nasi. Obtine doza de inspiratie pentru o surpriza inedita!

Este aproape imposibil sa dai gres cu un cadou personalizat indiferent cine este destinatarul acestuia, mai ales atunci cand este vorba chiar de nasii de botez. Nasii capata un rol important in timpul evenimentelor religioase din viata unui copil. Pe langa acestea, nasii sunt prezenti adesea la momentele importante din viata finului lor, cum ar fi petrecerile aniversare, absolvirile si, intr-o zi, poate chiar la nunta sa.

Daca si tu esti in cautarea unui cadou care sa exprime aprecierea, multumirea si iubirea fata de nasii copilului tau, cadourile personalizate pentru nasi sunt modalitatea perfecta care te pot ajuta sa iesi din impas. In articolul de mai jos vei avea posibilitatea de a descoperi cateva dintre ideile de cadouri atent selectionate, care te vor ajuta sa iesi in evidenta.

Tablou canvas personalizat

Fotografiile reusesc sa exprime mult mai bine sentimentele si emotiile decat o mie de cuvinte, nu-i asa? Tocmai din acest motiv, tabloul canvas personalizat este unul dintre cadourile potrivite pentru nasi. Alege cu atentie pozele care urmeaza sa fie imprimate si asigura-te ca nu includ alte elemente care nu ai vrea sa fie cuprinse in tablourile personalizate, cum ar fi fi anumite imperfectiuni, puncte negre, decolorari etc.

Datorita tehnologiei performante utilizate, rezultatele obtinute sunt de-a dreptul excelente. Daca vrei sa iesi si mai mult in evidenta cu un cadou de bun gust, poti opta pentru o varianta de tablou care sa cuprinda si texte. Astfel, impactul va fi mult mai puternic si placut pentru destinatar. Daca iti este dificil sa te hotarasti asupra unei singure fotografii, poti opta si pentru tablourile care includ colaje.

Sticla personalizata de vin

Te-ai hotarat sa pregatesti cadouri individuale pentru nasii copilului tau? Atunci, cel mai probabil, ar fi o idee buna sa incepi cu o sticla personalizata de vin pe care sa o oferi nasului. Magazinul online iti pune la dispozitie posibilitatea de a alege produsul dorit (vin alb demisec, vin rose demisec sau vin rosu demidulce), urmand ca, apoi, sticla sa fie personalizata conform indicatiilor tale. Poti opta atat pentru o fotografie, cat si pentru un mesaj text, in functie de preferinte, urmand ca acestea sa fie imprimate cu atentie pe suprafata sticlei de vin.

Brelocurile personalizate sunt o idee buna atat pentru femei, cat si pentru barbati. Poti alege, de asemenea, brelocuri de chei sau chiar auto, care sa aiba imprimat numarul masinii nasului sau nasei sau chiar numarul de telefon. Un astfel de breloc nu are doar scop decorativ, ci este si practic. De exemplu, daca obiectul se pierde, persoana care il gaseste are ocazia de a suna la numarul de telefon imprimat pe acesta pentru a-l returna.

Bineinteles, echipa specializata din cadrul magazinului online de cadouri personalizate poate imprima orice fel de fotografii doresti. Fie ca este o fotografie de cuplu sau o fotografie de grup la care se alatura si cel mic, nasii vor fi cu siguranta incantati sa intre in posesia unui cadou atat de placut.

Pahar de bere personalizat

Vrei sa pregatesti un cadou haios, care sa puna un zambet sincer pe fata nasului? Atunci un pahar de bere personalizat cu mesajul „Doar cel mai bun prieten este promovat nas” este exact ce ai nevoie pentru a capta toata atentia. Daca s-ar organiza un concurs cu cele mai inedite cadouri pe care nasul copilului tau le-a primit in decursul timpului, cu siguranta al tau ar castiga un loc prestigios. In plus, de fiecare data cand ar folosi paharul de bere, s-ar gandi automat la tine si la momentul haios pe care l-ai creat.

Oglinda de poseta

Pentru nasa, oglinda de poseta personalizata se dovedeste a fi cadoul potrivit care ii va atrage atentia inca din prima clipa. Oglinda care poate sa fie personalizata cu o fotografie sau un mesaj text este un cadou elegant, de bun gust, pe care destinatara il va aprecia din prima clipa in care il va primi. In plus, mai presus de toate, este un cadou practic, usor de strecurat intr-o geanta. Oglinda poate sa fie rotunda, patrata sau chiar in forma de inima, in functie de preferinte. Multi dintre cei care au achizitionat un astfel de cadou au fost placut impresionati de rezultatul obtinut, asteptand cu nerabdare sa ofere mai departe cadoul personalizat.

Cutie cu bomboane

Cine poate sa spuna nu la delicioasele bomboane cu ciocolata, dulci si placut aromate? Exact, nimeni! Nici chiar nasii copilului tau. Din acest motiv, daca inca nu te-ai hotarat asupra unui cadou potrivit, poti incepe cu o cutie personalizata cu bomboane, care sa cuprinda anumite fotografii sau chiar mesaje text emotionante. Exista mai multe optiuni de design disponibile, astfel ca tot ce iti mai ramane sa faci este sa alegi varianta care se potriveste cel mai bine cu situatia ta, sa inserezi fotografiile si mesajele care urmeaza sa fie imprimate si sa plasezi comanda.

Ceas de perete

Cu toate ca ceasul de perete nu mai este atat de cumparat in prezent, nu exista persoana care sa refuze un ceas de perete personalizat. Asigura-te ca fotografiile pe care le alegi nu au niciun defect si ca mesajul care urmeaza sa fie imprimat pe suprafata ceasului nu are nicio greseala gramaticala sau de scriere, decat daca intentionezi sa faci un joc de cuvinte. Ulterior, nu se mai pot face modificari si ar fi pacat ca lucrarea sa fie compromisa din cauza unei litere gresite sau din cauza unui punct negru aparut intr-una dintre fotografiile alese. Ceasul poate sa fie ori in forma patrata, ori rotunda, in functie de preferinte. De asemenea, poti opta pentru un colaj de fotografii daca iti este dificil sa te hotarasti la o singura poza.

Cu toate ca alegerea cadoului potrivit pentru nasi poate fi o activitate suficient de coplesitoare, specialistii din cadrul magazinelor de cadouri personalizate au grija ca rezultatele obtinute sa fie pe masura asteptarilor, astfel incat toata lumea sa fie multumita de cadourile primite. Atentia la detalii si pasiunea pentru frumos sunt doar cateva dintre principiile care guverneaza o astfel de meserie.