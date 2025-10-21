Zouma e convins că CFR poate reveni în lupta pentru titlu! Francezul a debutat ca titular și transmite un mesaj de încredere

Fundașul central spune că echipa are calitatea necesară pentru a câștiga campionatul, în ciuda startului modest de sezon.

CFR Cluj traversează o perioadă dificilă în Superligă, dar în vestiarul ardelenilor nu s-a pierdut încrederea. Francezul Kurt Zouma, titular pentru prima dată în tricoul „feroviarilor”, a transmis un mesaj optimist la finalul partidei pierdute la Ploiești, scor 0-1 cu Petrolul.

Pentru Zouma, meciul de pe stadionul „Ilie Oană” a fost primul joc complet în campionat, după ce debutase anterior doar câteva minute în confruntarea cu UTA. În ciuda rezultatului negativ, fundașul central francez crede că echipa are resursele necesare pentru a urca în clasament și chiar pentru a lupta la titlu.

„Nu putem să spunem că a fost vorba doar despre defensivă, ci despre toată echipa. Azi am luat gol dintr-o deviere, n-aveam ce să facem. Am vrut să câștigăm, nu am putut. Cred că echipa trebuie să se concentreze pentru următorul meci. Nu am avut rezultatele dorite, dar mai e mult de jucat, trebuie să țintim sus, cu calitatea pe care o avem, cred că vom reuși. Sunt 100%. E un campionat bun, sunt meciuri dificile, nu e ușor. Vreau să câștigăm titlul, de asta sunt aici. Sper să începem să câștigăm meciuri”, a declarat Zouma, citat de digisport.ro.

Slimani, la rândul său optimist: „Suntem CFR, trebuie să ne descurcăm mai bine”

Meciul cu Petrolul a fost și primul în care Andrea Mandorlini i-a trimis titulari pe Zouma și Islam Slimani, cele mai sonore nume sosite în această vară la Cluj. Dacă francezul a bifat toate cele 90 de minute în centrul apărării, atacantul algerian a avut câteva ocazii importante, dar nu a reușit să marcheze.

La finalul întâlnirii, Slimani a transmis același mesaj de încredere ca și colegul său:

„Trebuie să facem mai mult. Am simțit că a fost offside la acea fază. Ăsta este fotbalul. Trebuie să alergi, să muncești, să dai totul. Sunt bine fizic, la fiecare meci. Sper să joc mai mult și să fiu din ce în ce mai bine. E un nivel bun în acest campionat. Avem jucători buni, tineri, așa cum am spus deja. E un campionat bun, suntem CFR, trebuie să ne descurcăm mai bine”, a afirmat atacantul.

Întrebat dacă mai crede în șansele CFR-ului la câștigarea campionatului, Slimani a răspuns fără ezitare:

„Da! Trebuie să jucăm fiecare meci ca pe o finală. Când îți lipsește încrederea, e complicat.”

După înfrângerea de la Ploiești, CFR Cluj a coborât pe locul 11 în clasament, cu 16 puncte acumulate după 13 etape. „Feroviarii” vor reveni în fața propriilor suporteri sâmbătă, când vor înfrunta Farul Constanța, într-un meci programat la ora 21:00, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.

