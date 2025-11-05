Zohran Mamdani, candidatul democrat care, potrivit estimărilor, va deveni noul primar al orașului New York, a celebrat victoria anunțând începutul unei „noi ere” pentru metropolă

În fața unei mulțimi entuziaste, el a dedicat succesul „tuturor newyorkezilor”, de la șoferii de taxi la bucătarii din restaurante și a transmis că votul din această seară reprezintă „un mandat pentru schimbare”, notează Reuters.

„New York, ați spus clar că vreți un alt fel de politică, un oraș în care toți își pot permite să trăiască și un guvern care servește oamenilor, nu privilegiilor”, a declarat Mamdani, care a fost întâmpinat cu aplauze și scandări în Brooklyn.

Cunoscut pentru activismul său social, Mamdani a rememorat momentele din campanie, inclusiv greva foamei la care a participat în semn de solidaritate cu șoferii de taxi. „Frate, acum suntem în Primărie”, a spus el, reluând cuvintele adresate unuia dintre protestatarii cu care a împărțit trotuarul.

Primarul ales a subliniat că viziunea sa se bazează pe accesibilitate și solidaritate: înghețarea chiriei, transport public gratuit și îngrijire universală pentru copii. „Am intrat într-o nouă etapă – una a curajului, a speranței și a soluțiilor îndrăznețe”, a afirmat el.

Într-un pasaj care a captat atenția publicului, Mamdani s-a referit indirect la președintele Donald Trump, născut la New York: „Dacă există un oraș care poate arăta unei națiuni rănite de Trump cum să se ridice, acela este orașul care l-a făcut celebru.”

Discursul său a inclus și un mesaj către comunitățile de imigranți. „Eu sunt de la voi și pentru voi”, a spus el în arabă, reiterând o expresie din videoclipul de campanie adresat alegătorilor arabo-americani. Mamdani, care vorbește și spaniolă și hindustani, a mulțumit apoi soției sale, Rama Duwaji, viitoarea primă doamnă arab-americană a New York-ului, numind-o cu tandrețe „hayati”, adică „viața mea”.

Cu această victorie, Zohran Mamdani intră în istorie, drept primul primar musulman și primul sud-asiatic care va conduce New York-ul, promițând o administrație „pentru toți cei care cred că speranța încă are un loc în politică”.

