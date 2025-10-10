Zlatan, în stilul său unic! Mesaj savuros pentru Cristi Chivu după seria de 5 victorii la Inter

Cristi Chivu impresionează la Milano, iar Ibrahimovic îl felicită – dar cu o urare plină de umor, tipic suedezului.

FC Internazionale traversează un moment excelent sub comanda lui Cristi Chivu, care a reușit să lege cinci victorii consecutive și să transforme echipa într-o candidată serioasă la titlu în Serie A. Fostul său coleg, Zlatan Ibrahimovic, a vorbit despre tehnicianul român într-un interviu acordat publicației Gazzetta dello Sport și, în stilul său inconfundabil, i-a transmis un mesaj plin de ironie și admirație.

„Îl cunosc pe Chivu din perioada Ajax. Aveam o echipă talentată, iar el era cel mai matur. Era un campion. Este însă prea devreme să îl judecăm ca antrenor. Îi urez baftă, dar sper să nu câștige.”

Suedezul, aflat acum în conducerea celor de la AC Milan, a ținut să sublinieze că respectul față de fostul său coleg este uriaș, însă rivalitatea dintre rossoneri și nerazzurri rămâne vie.

„Nu mă uit la celelalte echipe, însă nu din aroganță, ci pentru că ar însemna că nu suntem îndeajuns de puternici dacă depindem de ceilalți.”

Declarațiile lui Ibrahimovic vin într-un moment în care Interul lui Chivu a devenit una dintre revelațiile începutului de sezon. Cu șase victorii și două înfrângeri în primele opt partide, nerazzurrii se află printre favoriții principali la câștigarea campionatului, presa italiană vorbind deja despre „efectul Chivu” de la Appiano Gentile.

Interul lui Chivu, cifre impresionante și disciplină de fier

Sub comanda tehnicianului român, Interul a redevenit o echipă spectaculoasă și eficientă. În primele opt meciuri ale sezonului 2025/26, formația a marcat 22 de goluri, performanță reușită în ultimele șase decenii doar de două ori: în actualul sezon, cu Chivu pe bancă, și în stagiunea 1997/98, când antrenor era Luigi Simoni.

Media de 2,75 goluri pe meci reflectă stilul ofensiv și intensitatea pe care românul a reușit să le imprime echipei. Printre cele mai spectaculoase partide s-au numărat victoria cu 5-0 în fața lui Torino și succesul cu 4-1 contra lui Cremonese, meciuri care au consolidat moralul echipei și i-au întărit poziția în vestiar.

De altfel, jurnaliștii Gazzetta dello Sport au asistat recent la un antrenament al nerazzurrilor și au fost uimiți de modul în care Chivu controlează grupul.

„Efort, calm și zâmbete chiar și atunci când echipa națională te cheamă: secretele unui Inter pe măsura lui Chivu.”

Publicația italiană notează că atmosfera de la antrenamente este una pozitivă, bazată pe intensitate, dar și pe comunicare constantă. Românul îi motivează pe jucători, schimbă des exercițiile pentru a evita monotonia și reușește să îmbine disciplina cu buna dispoziție.

„Sudoare și poftă de glume, pregătire atletică dură și rotații care implică pe toată lumea – așa arată un antrenament al lui Inter.”

Potrivit sursei citate, Chivu a câștigat respectul vestiarului datorită personalității echilibrate și experienței acumulate ca jucător sub comanda unor tehnicieni legendari precum Mourinho, Capello, Prandelli, Mancini, Koeman sau Rafa Benitez.

În prezent, pauza internațională este folosită de staff-ul nerazzurrilor pentru consolidarea relațiilor de joc și a pregătirii fizice, în așteptarea reluării competiției. Cei rămași la bază profită de timpul suplimentar pentru a învăța sistemele tactice impuse de Chivu, un adept al antrenamentelor spartanice, dar variate.

Deși se află la începutul carierei de antrenor în fotbalul mare, Cristi Chivu a devenit rapid un nume respectat în Serie A, fiind lăudat pentru metoda sa de lucru, pentru calmul afișat în momentele dificile și pentru capacitatea de a motiva un vestiar plin de vedete.

Iar mesajul lui Zlatan Ibrahimovic – între glumă și respect sincer – nu face decât să confirme că românul și-a câștigat un loc important în lumea antrenorilor de elită din Italia.

