Ziua Mondială a Conștientizării Vitiligo. Ce este această afecțiune

Astăzi, 25 iunie, sărbătorim Ziua Mondială a Conștientizării Vitiligo. 1% din populația lumii trăiește cu această afecțiune. De altfel, nu este contagioasă, așa că nu trebuie să te temi.

Data de 25 iunie a fost aleasă în amintirea marelui artist Michael Jackson care a suferit de vitiligo, încă din 1980 și până când a murit, pe 25 iunie 2009.

Ce spune Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății despre această afecțiune?

„Pe 25 Iunie, Ziua Mondială a Conștientizării Vitiligo este dedicată tuturor celor care trăiesc cu această afecțiune. Manifestată prin apariția unor pete decolorate ale pielii pe orice parte a corpului, vitiligo poate afecta oamenii indiferent de vârstă sau de rasă.

Ziua Mondială a Conștientizării Vitiligo a fost aleasă pentru data de 25 Iunie în amintirea artistului Michael Jackson, care a suferit de vitiligo, din anii 1980 și până la moartea sa (25 Iunie 2009). “Man in the mirrror” spune povestea omului sincer cu sine însuși, dar care acționează pentru binele tuturor.

”If you wanna make the world a better place

Take a look at yourself and then make a change”.

Această afecțiune nu este una contagioasă. Vitiligo “nu se ia” printr-o strângere de mână sau prin interacțiune. Vitiligo nu este contagios. Cu toate acestea, stigmatizarea persoanelor care trăiesc cu această afecțiune este, din păcate, un fapt real. Împreună putem schimba această situație!”, transmite Andrei Baciu pe rețelele de socializare.

Semnele vitiligo includ:

Pierderea pe alocuri a culorii pielii, care apare de obicei mai întâi pe mâini, față și zonele din jurul deschiderilor corpului și a organelor genitale.

Albirea sau încărunțirea prematură a părului de pe scalp, gene, sprâncene sau barbă

Pierderea culorii în țesuturile care căptușesc interiorul gurii și al nasului (membranele mucoase)

Complicații vitiligo

Persoanele cu vitiligo pot avea un risc crescut de:

Probleme sociale sau psihologice

Arsuri solare

Probleme oculare

Pierderea auzului

