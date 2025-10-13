Zinedine Zidane anunță revenirea în antrenorat! „Visul meu este să conduc echipa națională a Franței”

Fostul antrenor al lui Real Madrid a confirmat că își dorește să preia naționala Franței după Mondialul din 2026, când Didier Deschamps își va încheia mandatul.

După mai bine de patru ani de pauză, Zinedine Zidane (52 de ani) este pregătit să revină în fotbal. Legendarul fost jucător și antrenor al lui Real Madrid a declarat în cadrul „Festival Dello Sport”, desfășurat în Italia, că intenționează să revină pe bancă și că ținta sa principală este una clară: echipa națională a Franței.

„Cu siguranță mă voi întoarce la antrenorat. Nu știu ce-mi rezervă viitorul, dar unul dintre obiectivele mele este să antrenez echipa națională a Franței. Vom vedea”, a spus Zidane în fața publicului italian, confirmând pentru prima dată oficial că are în vedere un nou proiect profesional.

Patru ani de pauză după Real Madrid

De la despărțirea de Real Madrid, în 2021, Zidane nu a mai antrenat nicio echipă. La momentul respectiv, se vorbea despre un „an sabatic”, dar pauza s-a prelungit mult mai mult. În tot acest timp, „Zizou” a respins oferte venite din partea mai multor cluburi de top — printre care PSG, Bayern München și Manchester United —, preferând să aștepte proiectul care să-l motiveze cu adevărat.

Dorinta de a prelua naționala Franței este una veche. Zidane a recunoscut de mai multe ori că se vede într-o zi pe banca „cocoșilor galici”, echipă pe care a reprezentat-o ca jucător de 108 ori, cucerind Campionatul Mondial din 1998 și Euro 2000.

Momentul pare acum mai aproape ca oricând. Didier Deschamps, actualul selecționer, se află la cârma naționalei din 2012 și și-a prelungit contractul până după Campionatul Mondial din 2026, însă Federația Franceză de Fotbal (FFF) nu intenționează să continue colaborarea dincolo de acel turneu.

Astfel, Zidane ar putea prelua funcția chiar la începutul lui 2027, într-un context perfect: o generație matură, un palmares uriaș și o reputație de lider respectat.

Palmares impresionant pe banca Realului

Zinedine Zidane a condus Real Madrid în 263 de meciuri de-a lungul a două mandate: primul între 2016 și 2018, al doilea din 2019 până în 2021. În acest interval, francezul a scris istorie în fotbalul mondial.

Sub comanda sa, Real a câștigat:

3 trofee consecutive în Liga Campionilor (2016, 2017, 2018) – o performanță unică în era modernă;

– o performanță unică în era modernă; 2 titluri în La Liga ;

; 2 Cupe Mondiale ale Cluburilor ;

; 2 Supercupe ale Europei ;

; 2 Supercupe ale Spaniei.

La despărțirea din 2021, Zidane a explicat că plecarea s-a datorat pierderii încrederii reciproce cu conducerea clubului. „Am simțit că șefii nu mai cred în mine și în proiectul meu. Iar când nu mai simți încredere, e momentul să pleci”, declara el atunci.

Oferta ratată de la Juventus

În ultimii ani, numele lui Zidane a fost intens vehiculat și în legătură cu Juventus Torino, clubul unde a scris istorie ca jucător între 1996 și 2001. Francezul a recunoscut că discuții au existat, dar a preferat să nu se grăbească.

„Am avut discuții, e adevărat. Juve este mereu aproape de inima mea, mi-a dat atât de mult câtă vreme am jucat acolo. Dar atunci am făcut alte alegeri”, a explicat fostul Balon de Aur.

Zidane a jucat 151 de meciuri și a marcat 24 de goluri în Serie A pentru Juventus, cucerind două titluri de campion al Italiei, Supercupa Italiei, Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală.

Un simbol al fotbalului francez, pregătit pentru o nouă provocare

Zinedine Zidane rămâne una dintre cele mai respectate figuri din fotbalul mondial. Cu un palmares impresionant atât ca jucător, cât și ca antrenor, „Zizou” reprezintă combinația rară între eleganță, autoritate și performanță.

Dacă va prelua echipa națională a Franței după 2026, Zidane ar reveni exact acolo unde a început legenda sa – la comanda unei generații în care regăsește jucători pe care i-a inspirat ca idol și pe care acum i-ar putea modela ca antrenor.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!