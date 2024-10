Zilele președinților: principalii candidați la alegerile prezidențiale își depun candidaturile

Principalii candidați a alegerile prezidențiale își depun în aceste zile candidaturile la Biroul Electoral Central. Nicolae Ciucă, președintele PNL, și-a depus candidatura miercuri, 2 octombrie, iar joi, 3 octombrie, la BEC va fi prezent Marcel Ciolacu, președintele PSD, pentru a-și înregistra dosarul de candidat.

Tot joi este așteptat să își depună candidatura și Mircea Geoană.

George Simion, președintele AUR, s-a înscris luni, 30 octombrie, în cursa pentru Cotroceni, iar Elena Lasconi, președintele USR, a venit miercuri, 2 octombrie, la BEC pentru a-și înregistra candidatura la președinție.

Candidatura lui Nicolae Ciucă a fost însoțită de 1,6 milioane de semnături. Ciucă a declarat la ieșirea din sediul BEC că va fi un preşedinte care va fi interesat de viitorul României și de situația internațională: „Vreau să le mulțumesc românilor care sprijină candidatura. Discutăm de 1,6 milioane e semnături.

Ne aflăm într-o situaţie în care România s-a schimbat şi se schimbă, situaţia internaţională s-a schimbat şi vedem că, din păcate, se schimbă din ce în ce mai des, ca atare avem nevoie de o viziune liberală în măsură să gestioneze toate aceste provocări de natură economică, de natură socială, provocări de natură să afecteze democraţia, trebuie să vedem şi să găsim soluţii pentru viitorul copiilor noştri, pentru siguranţa noastră ca naţiune. Ca atare, venim cu o viziune de dreapta, România are nevoie de o viziune de dreapta şi o persoană în măsură să implementeze această viziune”.

„Și de data aceasta, Partidul Național Liberal vine cu un proiect pentru familie, comunitate și țară. Mă bazez foarte mult pe onoarea și credința oamenilor de dreapta în acest proiect. PNL vine cu viziune pentru o Românie prosperă și sigură. România are capacitatea să asigure siguranța cetățenilor, în comunități, în școală pentru a demara a o afacere și a face față tuturor provocărilor externe. Voi fi un preşedinte responsabil, un preşedinte echilibrat, care, aşa cum am făcut toată viaţa mea, voi munci alături de cetăţenii României, alături de instituţiile statului”, a mai adăugat Nicolae Ciucă.

Lasconi: „Îi reprezint pe românii care de 35 de ani se simt trădaţi şi păcăliţi“

Președinta USR a declarat, după înregistrarea candidaturii, că îi reprezintă pe românii care se simt trădați de clasa politică aflată la putere în România de 35 de ani: „Sunt aici în faţa dumneavoastră şi îi reprezint pe românii care de 35 de ani se simt trădaţi şi păcăliţi de această clasă politică. Sunt unul dintre milioanele de români care după Revoluţia din 1989 şi-a văzut de viaţă. Sunt unul dintre milioane de români care după Revoluţie s-a îndrăgostit, a adus pe lume un copil, şi-a construit o carieră. Am crezut că e de ajuns să ne construim România noastră împreună cu familiile noastre, cu prietenii noştri, cu colegii noştri de muncă. Dar de fiecare dată când am ieşit din România noastră, ne-am lovit de România lor. De fiecare dată când am ieşit din România noastră, ne-am lovit de spitalele lor proaste, de şcolile nemodernizate, de aroganţa şi fanfaronada lor. De 35 de ani, ei au construit două Românii. O Românie în care ei au salarii speciale, pensii speciale, drepturi speciale. În cealaltă Românie suntem noi poporul. Noi, care ne vedem de vieţile noastre cu frică de Dumnezeu, cu respect faţă de lege şi ei ne consideră cetăţeni de mâna a doua. Asta se întâmplă de 35 de ani”

George Simion: „Toţi românii să beneficieze de bogăţiile ţării“

George Simion a fost primul dintre principalii candidații care și-a depus candidatura la Biroul Electoral Central. Acesta a spus că își depune candidatura ca România să rămână o țară a păcii: „Anul acesta este un an decisiv pentru români, pentru oamenii care trebuie ajutaţi şi care au nevoie de sprijin din partea Guvernului lor şi nu au parte de acest sprijin, nu se fac în România baraje, diguri, infrastructură critică, nu avem protecţie socială, cei care chiar au nevoie de susţinerea statului ca să treacă peste momente grele nu o primesc, aşa că îmi voi depune astăzi candidatura pentru ca România să rămână o ţară a păcii şi pentru ca toţi românii să beneficieze de bogăţiile ţării”, a spus George Simion.

Data limită de depunere a candidaturilor

Candidaturile propuse de partide sau independente pot fi depuse numai dacă sunt susținute de cel puțin 200.000 de alegători. Un alegător poate susține mai mulți candidați.

Candidaturile pentru alegerea președintelui României se depun la Biroul Electoral Central, cel mai târziu cu 50 de zile înainte de data alegerilor, ceea de înseamnă că data limită de depunere a candidaturilor este 5 octombrie.

Candidații trebuie să depună declarații pe propria răspundere că nu au avut calitatea de lucrători sau colaboratori ai Securității comuniste.