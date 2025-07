Zilele devin mai scurte, iar ceasurile lumii ar putea fi date înapoi pentru prima dată

Pământul se rotește mai repede decât de obicei în această vară, iar această accelerare subtilă ar putea avea consecințe profunde pentru sistemele globale de timp, avertizează cercetătorii. Deși diferențele par infime – de ordinul milisecundelor – ele pun presiune pe standardele de timp atomic care guvernează întreaga infrastructură digitală a lumii.

Planeta accelerază

Pe 10 iulie, planeta noastră a avut cea mai scurtă zi din 2025, cu 1,36 milisecunde mai puțin decât cele 24 de ore standard. Iar și mai multe zile „scurtate” urmează – pe 22 iulie și 5 august, conform calculelor observatoarelor internaționale.

Deși pentru omul obișnuit aceste variații nu sunt resimțite, pentru calculatoare, sateliți, rețele de telecomunicații și piețele financiare, fiecare milisecundă contează. Este motivul pentru care ora universală (UTC), sincronizată cu peste 450 de ceasuri atomice din lume, este actualizată cu o rigurozitate extremă, potrivit CNN.

Ar putea urma prima „secundă negativă” din istorie

În mod obișnuit, când rotația Pământului încetinește față de timpul atomic, se adaugă o secundă suplimentară – așa-numita „leap second”, aplicată de 27 de ori din 1972 până azi. Însă pentru prima dată, se discută despre posibilitatea inversării acestui mecanism: eliminarea unei secunde. Practic, ceasurile ar putea fi date înapoi cu o secundă.

Există aproximativ 40% șanse să avem o secundă negativă înainte de 2035, spune Duncan Agnew, geofizician la Universitatea din California, San Diego.

O asemenea ajustare n-a mai fost făcută niciodată și ridică îngrijorări semnificative:

Avem deja probleme cu secundele pozitive după 50 de ani. O secundă negativă ar putea da peste cap sistemele care nu au fost niciodată testate pentru așa ceva, avertizează și Judah Levine, cercetător în cadrul Institutului Național de Standarde și Tehnologie (NIST) din SUA.

Accelerarea nu are o singură cauză, ci este rezultatul unei interacțiuni complexe între lună, maree, atmosferă și nucleul lichid al planetei. Vara, rotația devine oricum mai rapidă din cauza redistribuirii masei atmosferice – jet stream-ul încetinește, iar momentul unghiular se transferă Pământului. De asemenea, mișcarea nucleului intern – care încetinește – poate face stratul solid extern să se învârtă mai repede.

CITEȘTE ȘI – Tesla lansează primele taxiuri fără șofer: un pas decisiv spre viitorul mobilității autonome

Topirea ghețarilor încetinește ceasul… temporar

Paradoxal, încălzirea globală are și un efect de frânare asupra rotației. Apa provenită din topirea calotelor glaciare din Antarctica și Groenlanda se distribuie în oceane, ceea ce redistribuie masa planetei și o face să se rotească mai lent – similar unui patinator care își extinde brațele pentru a încetini. „Dacă nu am fi avut această topire, am fi avut deja o secundă negativă în ceasuri”, spune Agnew.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.