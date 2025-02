Zeljko Kopic își temperează jucătorii: „Încă nu suntem o echipă de top”

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo București, a oferit declarații prudente înaintea duelului din etapa a 26-a a SuperLigii împotriva celor de la FC Botoșani. Deși echipa traversează o serie impresionantă de 12 meciuri fără înfrângere, tehnicianul croat subliniază că dinamoviștii trebuie să rămână realiști și să înțeleagă că drumul spre o echipă de top este încă lung.

„Urmează să întâlnim un nou adversar foarte dificil, care are un antrenor nou și a arătat bine în ultima etapă. Au câștigat la Buzău și trebuie să-i respectăm. Încercăm să îmbunătățim anumite aspecte ale jocului nostru. Mulți adversari se apără compact împotriva noastră, așa că trebuie să fim mai buni în a desface aceste defensive. În același timp, trebuie să menținem același nivel de intensitate și energie și să luptăm până la final. Suntem într-un moment bun, dar încă nu suntem o echipă de top . Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, să înțelegem unde suntem acum și să luăm lucrurile pas cu pas”, a declarat Zeljko Kopic , potrivit Agerpres .

Dinamo s-a aflat în mai multe rânduri în situația de a primi goluri pe final de meci, dar Kopic este de părere că echipa sa a învățat să gestioneze mai bine momentele tensionate.

„Anul acesta am primit destule goluri în ultimele minute ale partidelor, am avut multe penalty-uri împotriva noastră pe final… Acum, cu Oțelul Galați, am înscris noi în prelungiri. Dar așa este fotbalul.

Trebuie să ne adaptăm și să acceptăm că uneori vom primi goluri, alteori vom marca pe final. Sunt satisfăcut că băieții au înțeles cum trebuie să jucăm ultimele minute ale partidelor. Mentalitatea noastră este unul dintre punctele forte.”