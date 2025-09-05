Mii de soldați occidentali ar putea fi desfășurați în Ucraina în cadrul garanțiilor de securitate furnizate de aliații Kievului în fața Rusiei, a afirmat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, deși președintele rus Vladimir Putin a exclus din nou într-o declarație mai devreme în aceeași zi posibilitatea să accepte vreo prezență militară străină în Ucraina, înainte sau după încheierea războiului, potrivit AlArabiya English.

Acești militari occidentali ar trebui să vină în Ucraina ‘cu miile’, a spus Zelenski la o conferință de presă comună desfășurată în vestul Ucrainei cu președintele Consiliului European, Antonio Costa. ‘Acesta este un fapt, dar încă mai trebuie discutate detaliile’, a completat președintele ucrainean.

La finalul unei noi întâlniri a aliaților Kievului consacrată ajutorului militar și garanțiilor de securitate pentru Ucraina, gazda acestei reuniuni, președintele francez Emmanuel Macron, a declarat joi că 26 de țări, adică majoritatea celor participante, au promis o forță de ‘reasigurare’ cu prezență ‘la sol, pe mare sau în aer” pentru a oferi Ucrainei garanții de securitate în cazul unui acord de încetare a focului cu Rusia.

Dar Moscova a transmis deja de mai multe ori că respinge orice desfășurare de trupe străine în Ucraina, subliniind că pentru Rusia tocmai apropierea NATO de granițele sale este una dintre cauzele conflictului, lucru reafirmat vineri de președintele rus Vladimir Putin. ‘Aceasta este una dintre cauzele originare ale conflictului, apropierea Ucrainei de NATO. Prin urmare, dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timpul acțiunilor militare, acestea vor fi ținte legitime’, a avertizat Putin. Trupele străine în Ucraina vor rămâne o țintă a Rusiei chiar dacă se va ajunge la un acord de pace, a adăugat liderul de la Kremlin.

Totuși, o idee avansată într-o relatare de vineri a postului NBC News este ca SUA să joace rolul principal în monitorizarea unei zone tampon între Ucraina și Rusia în cazul unui acord de pace. Aceasta ar putea fi o zonă demilitarizată extinsă și care să fie securizată de trupe trimise de țări din afara NATO, precum Arabia Saudită sau Bangladesh.

Același post, care citează oficiali americani neprecizați, adaugă însă că președintele american Donald Trump este tot mai pesimist cu privire la perspectiva de a aduce la pace Rusia și Ucraina în viitorul apropiat, sau măcar de a-i face pe Putin și Zelenski să se întâlnească.

Seria de întâlniri la nivel înalt impulsionată de Trump după summitul avut cu Putin în Alaska pe 15 august nu a condus la rezultate concrete către încetarea războiului ruso-ucrainean. În timp ce Putin este interesat în primul rând de chestiunile teritoriale, Zelenski refuză orice cedare de teritorii către Rusia și este interesat, împreună cu susținătorii săi occidentali, de garanțiile de securitate pentru Ucraina, în special desfășurarea de trupe occidentale în această țară. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri că europenii nu fac decât să împiedice soluționarea conflictului prin insistența lor de a trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina.

