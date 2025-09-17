Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că salariile profesorilor și bursele pentru studenți vor fi majorate în 2026, în ciuda cheltuielilor ridicate pentru apărare.

„Am ordonat ca toate obligaţiile sociale ale statului nostru să fie îndeplinite în totalitate şi ca sprijinul pentru oameni să fie sporit”, a transmis Zelenski într-un mesaj video.

Premierul Iulia Sviridenko i-a prezentat președintelui proiectul de buget pe 2026, care prevede un deficit de 18,4% din PIB, echivalent cu aproximativ 40,5 miliarde de euro. Cheltuielile totale urmează să crească cu 8,5 miliarde de euro, dintre care aproape 3,5 miliarde vor fi alocate suplimentar apărării și 2,5 miliarde pensiilor.

Pentru educație, fondurile vor fi majorate cu 66 de miliarde de grivne (1,35 miliarde de euro), a precizat Zelenski. Creșteri de buget sunt planificate și pentru sistemul medical.

Guvernul de la Kiev se bazează pe finanțări externe de circa 43 de miliarde de euro, echivalentul a 43% din buget. Din 2022, Ucraina a utilizat peste 122 de miliarde de euro în ajutoare și împrumuturi externe pentru a acoperi cheltuielile bugetare.

Contrast cu situația din România

În timp ce Ucraina crește bursele și salariile profesorilor, în România Ministerul Educației a anunțat reducerea numărului de burse școlare. Din cele 1,6 milioane acordate în iunie, aproximativ 170.000 vor fi eliminate.

Vor dispărea complet bursele monoparentale, de reziliență și cele pentru olimpici, în timp ce bursele de merit vor avea pragul coborât de la media 9,50 la 9, dar vor ajunge la cel mult 15% dintre elevii fiecărei clase.

La solicitarea părinților și elevilor, ministerul a acceptat ca toți cei cu medii egale să primească burse, chiar dacă procentul este depășit. În cazul studenților, bursele de merit și sociale vor fi acordate exclusiv celor de la fără taxă și doar pe durata cursurilor și sesiunilor, nu și în vacanțe.

