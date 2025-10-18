Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a încheiat vizita sa la Casa Albă fără să obțină promisiunea dorită privind livrarea rachetelor de croazieră Tomahawk, potrivit unei analize BBC.

Deși discuțiile cu președintele american Donald Trump au fost „cordiale”, mesajele transmise ulterior de Zelenski au lăsat impresia unei rezerve din partea Washingtonului.

„Am discutat despre rachete cu rază lungă de acțiune, dar am decis să nu facem declarații pe acest subiect, pentru că Statele Unite nu doresc o escaladare”, a spus Zelenski după întâlnire.

Trump: „Sper să nu fie nevoie de asta”

La scurt timp după întrevedere, Trump a publicat un mesaj pe rețelele sociale, în care a îndemnat Kievul și Moscova să „se oprească acolo unde sunt” și să pună capăt războiului.

Tonul liderului american a fost prudent:

„Sper să nu fie nevoie de asta, sper să putem încheia războiul fără să ne gândim la Tomahawk-uri”, a declarat el, adăugând că Statele Unite „au nevoie de aceste arme”.

Întrebat de jurnaliști dacă amenințarea cu rachetele l-a determinat pe Vladimir Putin să accepte o viitoare întâlnire cu el, Trump a răspuns:

„Ameninţarea asta (cu rachetele – n.r.) e bună, dar ameninţarea asta există mereu.”

O nouă întrevedere Trump – Putin

Întâlnirea dintre Trump și Zelenski a avut loc la doar o zi după o conversație telefonică între Trump și Putin, în urma căreia cei doi lideri au convenit să se întâlnească în curând în Ungaria.

Pe acest fundal, Washingtonul a extins recent restricțiile tehnologice împotriva Rusiei, în timp ce Moscova a introdus noi controale la exporturile de materiale critice.

Zelenski consideră că rachetele Tomahawk ar putea lovi infrastructura petrolieră și energetică a Rusiei, reducând astfel capacitatea acesteia de a susține războiul.

Trump, însă, a evitat să promită ceva concret, afirmând doar că „trimiterea rachetelor ar fi o escaladare, dar vom discuta despre asta”.

Întrebat la plecare dacă este mai optimist după discuțiile de la Washington, Zelenski a răspuns scurt: „Sunt realist.”

