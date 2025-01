Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut Uniunii Europene, într-un interviu acordat, joi, presei poloneze, să îşi crească producţia de arme şi muniţie pentru a susţine Ucraina în războiul cu Rusia, dar şi pentru a-şi consolida propria apărare. Cât despre negocierea păcii cu Rusia, preşedintele ucrainean a asigurat că, în prezent, Ucraina nu desfăşoară nicio negociere cu regimul de la Kremlin, nici măcar în secret, şi nu va tolera ca cineva să negocieze cu Rusia față de Ucraina fără implicarea acesteia.





„UE trebuie să fie de trei ori mai pragmatică şi să îşi tripleze producţia. Trebuie să producă pentru a ajuta Ucraina, dar trebuie să producă şi pentru ea, astfel încât ruşii să ştie că Europa are mai multe arme, că Europa li se poate opune”, a declarat preşedintele ucrainean.



Cu toate acestea, Zelenski a susţinut că „Europa, fără armata ucraineană, nu va putea face faţă armatei ruse, pentru că aceasta este mai numeroasă” şi în plus pentru că „Rusia are mai multe arme, mai mulţi oameni şi este mai crudă decât europenii”.

„Desigur, niciun acord cu ruşii nu se poate realiza fără Ucraina. Şi din acest motiv Ucraina va reacţiona energic dacă vreo ţară va negocia cu Rusia pe la spatele nostru”, avertizat Zelenski.

Mai mult, el a insistat că Ucraina are nevoie de garanţii de securitate înaintea oricărei negocieri. „Mereu am întrebat ce garanţii de securitate există, pentru că putem vorbi despre o încetare a focului şi în acest mod pur şi simplu le vom permite ruşilor să se pregătească pentru o nouă agresiune”, a motivat Zelenski.

El a admis în acest interviu, acordat mai multor publicaţii poloneze în comun, că trupele ucrainene sunt în dificultate pe frontul de est, afirmând că sunt „mai slabe” în unele momente, dar a sugerat ca o consolare pentru teritoriul pierdut în faţa trupelor ruse faptul că acestea ar suferi mari pierderi.

Viitoarea administrație Trump spune că este nevoie de concesii ale ambelor părţi pentru pace

Viitorul secretar de stat american în administraţia preşedintelui ales, Donald Trump, Marco Rubio, a declarat, miercuri, că pentru o soluţie negociată a războiului în Ucraina este nevoie de concesii ale ambelor părţi.

El a mai spus că principala problemă a armatei ucrainene nu este insuficienţa finanţării, ci insuficienţa efectivelor de luptă, şi a considerat nerealistă atât posibilitatea ca Rusia să ocupe toată Ucraina cât şi cea a eliberării teritoriului ucrainean ocupat de armata rusă.

De partea sa, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a spus, marţi, la o conferinţă de presă, că Rusia este dispusă să negocieze garanţii de securitate „pentru ţara care acum se numeşte Ucraina”, dar prioritatea sa în viitoare negocieri cu SUA va fi crearea unei noi arhitecturi de securitate în tot spaţiul eurasiatic, cu stabilirea rolului Rusiei în viitorul sistem de securitate european.



Reprezentantul regimului de la Kremlin a mai spus că, după ce puterile occidentale „au folosit, în ultimii ani, Ucraina ca instrument pentru a slăbi Rusia”, Moscova se opune extinderii NATO, inclusiv aderării Ucrainei la această organizaţie, care este cerută insistent de Zelenski.



