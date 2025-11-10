Interviul pentru The Guardian a fost realizat la Kiev, în mijlocul unei pene de curent, cauzate de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis într-un interviu acordat publicației The Guardian că nu se teme de Donald Trump și că relațiile sale cu fostul lider american rămân „profesionale” și „constructive”. Liderul de la Kiev a infirmat speculațiile despre o întâlnire tensionată la Washington, precizând că discuțiile s-au concentrat pe sprijinul militar și pe sancțiunile împotriva Moscovei.

„De ce ar trebui să-mi fie frică de Trump? Nu suntem dușmani ai Americii. Suntem aliați”, a spus Zelenski, subliniind că respectă voința poporului american și că parteneriatul cu Statele Unite rămâne esențial pentru securitatea Ucrainei.

El a mai dezvăluit că regele Charles al III-lea a jucat un rol discret, dar important, în consolidarea sprijinului occidental pentru Ucraina, fiind, potrivit lui Zelenski, „foarte favorabil” cauzei ucrainene.

Interviul a fost realizat la Kiev, în mijlocul unei pene de curent, cauzate de noile atacuri rusești asupra infrastructurii energetice. Zelenski a vorbit pe întuneric, după ce luminile din Palatul Mariinski s-au stins de două ori în timpul conversației. „Acestea sunt condițiile noastre de viață. Putin nu ne poate învinge altfel, decât prin teroare energetică”, a spus liderul ucrainean.

Zelenski a confirmat că Rusia a redus capacitatea de producție a energiei electrice la „zero” în unele regiuni, iar dronele au lovit inclusiv instalații din apropierea centralelor nucleare. Totuși, el a insistat că moralul ucrainenilor rămâne ridicat.

Vorbind despre relațiile cu aliații, Zelenski a cerut mai multe sisteme de apărare Patriot și o implicare mai curajoasă a Europei. „Niciodată nu este suficient până când războiul se termină”, a spus el, criticând prudența occidentală în fața agresiunii ruse.

În ceea ce privește posibila extindere a conflictului, Zelenski a avertizat că Rusia ar putea deschide un nou front împotriva unei alte țări europene, înainte de încheierea războiului din Ucraina. „Putin testează NATO. Europa trebuie să înțeleagă că nu se poate ascunde în spatele granițelor sale”, a spus el.

Zelenski consideră că Moscova duce deja un „război hibrid” împotriva continentului, folosind atacuri cibernetice, drone și propagandă pentru a destabiliza statele membre ale Uniunii Europene.

La finalul discuției, președintele Ucrainei a verificat dacă palatul poate trece în regim de economisire a energiei. „Trebuie să ne protejăm fiecare kilowatt. Aceasta este realitatea noastră”, a încheiat el, zâmbind amar.

