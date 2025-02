Zelenski, făcut praf de Donald Trump. „Comediant de succes și dictator”

Trump și Zelenski se află într-un conflict verbal deschis, după ce fostul președinte american l-a numit pe liderul ucrainean „dictator” și l-a acuzat pe nedrept că ar fi provocat războiul cu Rusia.

#ÚLTIMAHORA | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llama "dictador" a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y le avisa que si no actúa "rápido" su país desaparecerá. pic.twitter.com/uP5E9qfO5G — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 19, 2025

Donald Trump îl face praf pe Zelenski

Declarațiile lui Trump au venit după ce ZelenskI a afirmat că acesta trăiește într-un „spațiu al dezinformării” și că adoptă narativele promovate de Kremlin.

Fostul președinte american și-a exprimat dorința ca războiul să se încheie rapid, chiar dacă acest lucru ar însemna pierderi teritoriale pentru Ucraina. Recent, Trump a susținut că Ucraina „ar putea deveni rusească într-o zi” și că NATO și Kievul sunt responsabile pentru conflict, notează CNN.

În plus, înainte de a discuta cu Zelenski, Trump a avut o convorbire telefonică de 90 de minute cu Vladimir Putin, fapt ce a ridicat numeroase semne de întrebare. În paralel, oficialii americani și ruși au purtat negocieri în Arabia Saudită privind încheierea războiului, însă Ucraina nu a fost invitată, ceea ce a atras critici din partea lui Zelenski. Putin a lăudat această schimbare de atitudine a SUA, afirmând că discuțiile s-au desfășurat „într-o atmosferă prietenoasă”.

Trump a continuat să pună sub semnul întrebării legitimitatea lui Zelenski, afirmând că în Ucraina nu au avut loc alegeri și că liderul ucrainean are un rating de aprobare de doar 4%. Aceste afirmații sunt însă false, întrucât Zelenski a fost ales democratic în 2019 cu peste 73% din voturi, iar alegerile nu au fost organizate recent din cauza legii marțiale impuse de invazia rusă. Sondajele arată că popularitatea sa nu a scăzut niciodată sub 50%, iar în prezent se situează la 57%.

Trump a fost mereu într-o relație tensionată cu Zelenski, încă din timpul primului său mandat, când i-a cerut acestuia să investigheze pe Joe Biden și pe fiul său, Hunter. Această presiune a dus la prima procedură de impeachment împotriva lui Trump.

Declarațiile lui Trump au provocat reacții puternice în Ucraina, unde mulți cetățeni și analiști îl consideră o persoană imprevizibilă și nesigură. În același timp, Moscova a primit cu entuziasm poziția lui Trump, iar ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a apreciat faptul că fostul președinte american „înțelege poziția Rusiei”.

În timp ce Trump și Rusia își aliniază retorica, Ucraina continuă să fie supusă atacurilor violente ale Moscovei. Pe lângă luptele intense de pe frontul de est, Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra mai multor orașe ucrainene, chiar înaintea negocierilor de la Riyadh. Cu toate acestea, întâlnirea a avut loc conform planului, subliniind schimbările geopolitice în desfășurare.

