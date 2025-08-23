De Ziua Drapelului Național, președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj clar privind poziția Ucrainei: „Nu vom preda pământul nostru ocupantului”, subliniind că țara sa va lupta pentru fiecare centimetru de teritoriu.

„Acest drapel este scopul şi visul multor compatrioţi de-ai noştri din teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei. Şi ei îl protejează, îl păstrează în siguranţă, pentru că ştiu că nu vom preda pământul nostru ocupantului”, a declarat Zelenski într-un mesaj postat pe contul său de pe platforma X.

„Pentru cei care se întorc din captivitate, drapelul le oferă sentimentul că sunt acasă, iar pentru cei din teritoriile ocupate temporar, reprezintă încredere”, a adăugat liderul ucrainean, accentuând rolul simbolului național.

Drumul spre victorie și unitate națională

„Același drapel întruchipează un sentiment de eliberare pentru cei pe care i-am salvat din captivitatea rusă. Când văd culorile ucrainene, înţeleg că răul s-a terminat”, a spus Zelenski.

„Acest steag reprezintă tot ceea ce este mai preţios pentru sutele de mii de luptători ai noştri, bărbaţi şi femei din toată Ucraina, care apără nu doar o anumită regiune, ci întreaga noastră ţară, şi care îşi riscă viaţa pentru a câştiga dreptul la existenţă pentru statul nostru”, a încheiat Zelenski.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.