Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că autoritățile au reținut un suspect în legătură cu uciderea deputatului Andrii Parubii, fost șef al Radei Supreme, împușcat mortal la Liov pe 30 august. Declarația a fost făcută pe Telegram, unde liderul ucrainean a precizat că persoana arestată a oferit deja primele mărturii, iar anchetatorii desfășoară „acțiuni urgente”, pentru a reconstitui circumstanțele crimei.

Zelenski a condamnat anterior atacul, numindu-l „o crimă abominabilă”, care ridică semne de întrebare, privind securitatea internă a Ucrainei aflate sub presiunea războiului. „Din păcate, asasinatul a fost pregătit cu minuțiozitate”, a afirmat președintele, în discursul său către populație.

Potrivit procurorului general, Parubii a fost executat în plină stradă de un atacator neidentificat, care a tras mai multe focuri de armă, înainte de a fugi. Victima, în vârstă de 54 de ani, era cunoscută pentru rolul său decisiv în protestele din Piața Maidan din 2014, care au deschis calea orientării pro-europene a Ucrainei.

Parchetul a deschis imediat o anchetă penală, considerând cazul o prioritate absolută. Incidentul are loc într-un context tensionat, în care frontul din estul și sud-estul țării rămâne scena unor confruntări violente între trupele ucrainene și armata rusă.

În paralel, forțele aeriene ucrainene au anunțat că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, au reușit să doboare 510 dintre cele 537 de drone lansate de Rusia, precum și 38 din 45 de rachete. Și așa, 21 de atacuri au provocat distrugeri de infrastructură și locuințe civile.

Asasinatul lui Parubii și ofensiva aeriană a Rusiei ilustrează presiunea enormă sub care se află Ucraina, confruntată simultan cu provocări de securitate internă și cu agresiunea militară externă.

