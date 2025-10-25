Președintele Volodimir Zelenski i-a îndemnat din nou sâmbătă pe partenerii Ucrainei să apere cerul ucrainean, la câteva ore după ce bombardamente ruse asupra țării sale au ucis patru persoane și au rănit alte circa 20 în timpul nopții, informează AFP, potrivit Dumferline Press.

Cu o zi înainte, Zelenski și aliații săi s-au reunit la Londra pentru a discuta despre livrările de arme cu rază de acțiune lungă și de sisteme de apărare aeriană Kievului.

‘Partenerii noștri dispun de sistemele necesare și pot deja să ajute la apărarea Ucrainei’ contra rachetelor balistice ruse utilizate în ‘aproape toate atacurile’, a explicat liderul ucrainean pe rețelele sociale.

Zelenski a declarat că acordă ‘o atenție particulară sistemelor Patriot’, costisitoarele baterii antiaeriene de concepție americană eficiente contra acestor rachete.

În timpul nopții de vineri spre sâmbătă, Rusia a tras asupra Ucrainei ‘nouă rachete balistice Iskander-M’ și ’64 de drone de atac’ și de alte tipuri, potrivit forțelor aeriene ucrainene, care afirmă că au distrus 50 de drone și patru rachete.

Atacul a ucis două persoane și a rănit alte 12 la Kiev, capitala ucraineană, a anunțat primarul orașului Vitali Kliciko pe rețelele sociale.

Vremea rece a dus la intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei

În zona est-centrală a Ucrainei, ‘un membru al echipelor de salvare a fost ucis și un altul a fost rănit în urma lansării repetate (de către Rusia) a unor rachete asupra comunității din Petropavlivska în regiunea Dnipropetrovsk’, a scris Ministerul de Interne ucrainean pe rețelele sociale.

În aceeași regiune, ‘o femeie a fost de asemenea ucisă și alte șapte persoane au fost rănite’, a mai informat ministerul, explicând că ‘au fost avariate camioane de pompieri, clădiri rezidențiale și magazine’.

La rândul său, Ministerul Apărării rus a afirmat că a vizat ‘companii ale complexului militaro-industrial ucrainean, precum și obiective de infrastructură energetică ce permit funcționarea lui’.

Odată cu scăderea temperaturilor, Rusia și-a înmulțit atacurile asupra infrastructurilor energetice ale Ucrainei, generând temeri în legătură cu o iarnă grea pentru ucraineni.

Zelenski a mai declarat sâmbătă că de la începutul anului Rusia a lansat contra Ucrainei ‘circa 770 de rachete balistice’ și peste ’50 de rachete Kinjal’ hipersonice, dificil de interceptat de către apărarea aeriană.

