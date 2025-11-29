6.6 C
București
sâmbătă, 29 noiembrie 2025
caută...
AcasăInternaționalCriza din UcrainaZelenski anunță o amplă reorganizare la vârful puterii de la Kiev. Negocieri...

Zelenski anunță o amplă reorganizare la vârful puterii de la Kiev. Negocieri paralele pentru un posibil acord de pace

Criza din UcrainaȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
Zelenski Ucraina
Foto Facebook Victor Grosu, 19 februarie 2025

O delegație oficială a Ucrainei a plecat către Statele Unite pentru o întâlnire programată în Florida cu omul de afaceri Steve Witkoff, emisar al lui Donald Trump, și cu ginerele acestuia, Jared Kushner, scrie Bloomberg.

Discuțiile vizează un nou plan de pace propus în contextul războiului cu Rusia.

Săptămâna viitoare, Witkoff urmează să se deplaseze la Moscova pentru a se întâlni cu Vladimir Putin și a continua dialogul pe marginea propunerilor americane.

În același timp, președintele Volodimir Zelenski a anunțat reorganizarea biroului prezidențial, după demisia șefului cancelariei, Andrii Iermak.

Considerat „numărul doi” în ierarhia puterii de la Kiev, Iermak se confruntă cu un scandal de corupție, autoritățile anticorupție efectuând percheziții la domiciliul și în birourile sale.

Mesaj clar legat de plecarea lui Iermak

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a declarant: „Va avea loc o reorganizare a biroului președintelui Ucrainei. Șeful cancelariei prezidențiale, Andrii Iermak, și-a dat demisia. Îi sunt recunoscător lui Andrii pentru că a prezentat întotdeauna poziția Ucrainei în cadrul negocierilor exact așa cum trebuia. A fost întotdeauna o poziție patriotică. Nu vreau să existe zvonuri și speculații.”

Investigația anticorupție vine după o altă dezvăluire recentă privind o fraudă la compania de stat Energoatom, care implică foști oficiali de rang înalt și un fost partener de afaceri al președintelui.

Orban și Putin discută la Moscova despre pace și securitate energetică

Separat de negocierile dintre Kiev, Washington și Moscova, premierul ungar Viktor Orban s-a întâlnit la Moscova cu Vladimir Putin, pentru a aborda situația războiului și securitatea energetică a Ungariei.

Viktor Orban, premierul Ungariei: „Ucraina este vecinul Ungariei, motiv pentru care efectele războiului asupra noastră sunt puternice. Suferim pierderi economice semnificative. Interesul Ungariei este pacea. Sperăm foarte mult ca propunerile de pace aflate în discuție să ducă la un armistițiu și la pace.”

Putin a confirmat discuțiile și a menționat deschiderea față de un posibil summit:

„A fost propunerea lui Donald. El a spus imediat: «Avem relații bune cu Ungaria, voi aveți relații bune și propun această opțiune.» Desigur, am fost de acord, bucuros”, spus Vladimir Putin

SUA ar putea lua în calcul recunoașterea Crimeei ca teritoriu rus

Conform unui articol publicat de The Telegraph, care citează surse de la Washington, Statele Unite ar lua în considerare recunoașterea Crimeei și a zonelor ocupate din Donbas ca teritorii rusești, în schimbul unui acord care să pună capăt războiului.

În acest context, Steve Witkoff și Jared Kushner ar urma să prezinte oficial oferta la Moscova, în numele președintelui american Donald Trump.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Cele mai citite

Andriy Iermak demisionează după perchezițiile anticorupție. Zelenski anunță reorganizarea administrației prezidențiale

Criza din Ucraina Alexandru Stancu - 0
Ucraina se confruntă cu una dintre cele mai delicate crize politice de la începutul războiului, după ce Andriy Yermak, șeful de cabinet al președintelui...

Rusia resimte presiunea sancțiunilor. Putin majorează TVA-ul la 22% în 2026

Economie Alexandru Stancu - 0
Președintele Vladimir Putin a semnat vineri o reformă fiscală majoră care va ridica taxa pe valoarea adăugată (TVA) în Rusia de la 20% la...

Sănătatea și Transporturile, marii câștigători ai rectificării bugetare. Ministerul Finanțelor pierde două miliarde de lei

Politică Narcis Rosioru - 0
Guvernul realocă fonduri pentru salarii, medicamente, pensii și subvenții, în timp ce unele ministere rămân fără sume importante din cauza dobânzilor reduse și a...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.