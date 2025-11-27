5.8 C
Zeci de morți și sute de dispăruți după incendiul din complexul rezidențial din Tai Po, Hong Kong

Dana Macsim
Dana Macsim
hong kong incendiu
Sursa: X/ Informatech

Cel puțin 44 de persoane au murit, iar alte câteva sute sunt încă înregistrate ca dispărute

Pompierii din Hong Kong se luptă, pentru a doua zi consecutiv, cu incendiul de proporții care a răvășit miercuri după-amiaza un ansamblu rezidențial aflat în renovare, în districtul Tai Po. Cel puțin 44 de persoane au murit, iar alte câteva sute sunt încă înregistrate ca dispărute, conform celor mai recente informații furnizate de autorități, anunță AFP.

Focul a izbucnit într-un complex format din opt blocuri ce adăposteau aproximativ 2.000 de apartamente. Flăcările au mistuit rapid structurile de bambus folosite pentru renovare, vântul favorizând extinderea incendiului de la o clădire la alta. Martorii au descris scene dramatice: explozii, ferestre transformate în torțe și nori imenși de fum care au luminat cerul pe timpul nopții.

Joi dimineață, clădirile încă ardeau, deși intensitatea focului a mai scăzut. Un pompier de 37 de ani se numără printre persoanele decedate. Aproximativ 279 de oameni rămân dispăruți, însă echipele de intervenție anunță că au reușit să ia legătura cu o parte dintre cei dați, inițial, drept dispăruți. Poliția a arestat trei persoane, suspectate că ar fi depozitat materiale inflamabile care au accelerat propagarea incendiului. Acestea sunt anchetate pentru omor din culpă.

Locatarii descriu un cartier împietrit de panică. Mulți dintre cei care trăiesc în complex sunt vârstnici sau persoane cu mobilitate redusă. Peste 900 de oameni au fost evacuați și primiți în adăposturi temporare, unde voluntarii le oferă sprijin și asistență.

Autoritățile investighează cauzele incendiului, iar președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a cerut mobilizarea tuturor resurselor pentru stingerea focului și protejarea populației. Deși Hong Kongul a înăsprit măsurile de siguranță în ultimele decenii, tragedia reamintește de vulnerabilitatea orașului în fața incendiilor majore, cu atât mai mult cu cât acesta este unul dintre cele mai dens populate centre urbane din lume.

Dana Macsim
