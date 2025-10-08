Zborurile interne, dar și cele către destinații, precum Amsterdam, Atena, Alicante sau Eindhoven, au decolat la orele stabilite, fără întârzieri notabile

Deși sud-estul României se află sub avertizare de cod roșu de ploi și vânt, traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă s-a desfășurat aproape normal, în noaptea de marți spre miercuri. Majoritatea curselor interne și internaționale au aterizat și au decolat conform orarului, potrivit datelor actualizate ale aeroportului.

În timp ce școlile din București, Ilfov și mai multe județe au fost închise preventiv, aeronavele au continuat să opereze fără perturbări semnificative.

Între orele 6:00 și 7:00, au sosit la timp două zboruri din Cluj-Napoca, câte unul din Iași și Suceava, precum și două curse de la Chișinău. În cursul nopții, mai multe aeronave din capitale europene, inclusiv Londra și Varșovia, au aterizat fără probleme.

La plecări, programul este respectat până în prezent. Zborurile interne, dar și cele către destinații, precum Amsterdam, Atena, Alicante sau Eindhoven, au decolat la orele stabilite, fără întârzieri notabile.

