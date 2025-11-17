YouTube Music testează în secret o funcție mult așteptată: căutarea în playlisturi

YouTube Music pare să fi început discret lansarea unei funcții pe care utilizatorii o cer de ani de zile: posibilitatea de a căuta melodii direct în interiorul playlisturilor.

Pe Reddit, un utilizator din India a raportat că a observat opțiunea „Find in Playlist” în aplicația iOS, versiunea 8.45.3. Cu toate acestea, căutarea în playlisturi nu se extinde încă la posturile radio salvate în bibliotecă.

Funcția, deși aparent simplă, a fost un punct sensibil pentru utilizatori timp de ani de zile. Până acum, singura metodă de a căuta în playlisturi era folosind extensii de browser pe desktop, lăsând utilizatorii de aplicații fără o opțiune integrată.

Se pare că lansarea este momentan foarte restrânsă. Mai mulți utilizatori de Android și iOS au comentat pe Reddit că nu văd încă opțiunea „Find in Playlist”. Testele realizate de surse locale în India confirmă că funcția nu apare universal, ceea ce sugerează că este în faza de testare A/B, metoda obișnuită a Google înainte de o lansare completă.

CITEȘTE ȘI – WhatsApp face un pas istoric în Europa: utilizatorii vor putea conversa cu persoane din alte aplicații de mesagerie

Când va fi disponibilă pe scară largă, funcția va fi accesibilă din meniul cu trei puncte de lângă fiecare playlist și va fi extrem de utilă pentru cei care au colecții mari de melodii, permițând găsirea rapidă a pieselor fără scroll interminabil.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.