YouTube Music își schimbă înfățișarea: noi iconițe cu design “cartoon”

YouTube Music a început să implementeze un nou set de iconițe, vizibil deja pe tot parcursul aplicației, care aduce un aer mai “jucăuș” și rotunjit, înlocuind liniile ascuțite cu forme mai groase și detalii mai vizibile.

Pe bara de jos, utilizatorii pot observa primele modificări: butonul Home are acum un design mai descriptiv, iar la secțiunile Samples, Explore și Library, contururile subțiri au dispărut, fiind înlocuite de simboluri mai îndrăznețe și mai groase.

În partea de sus, clopoțelul notificărilor și lupa de căutare au primit la rândul lor un update subtil, în timp ce pe ecranul Now Playing apar schimbări la butoanele de meniu, Cast și la iconița de meniu suplimentar.

CITEȘTE ȘI – Google transformă căutarea vizuală: noul AI Mode permite căutări conversaționale și mai intuitive pentru cumpărături online

Cele mai discutate modificări sunt însă noile butoane de thumbs up și thumbs down, care amintesc de stilul desenelor animate: deși arată mai realist prin detalii precum articulațiile, proporțiile neobișnuite – trei degete vizibile și un deget mare exagerat – le dau un aer amuzant și “cartoony”.

Butonul de comentarii a fost și el redesenat semnificativ, iar controalele media (play/pause, next/previous, shuffle și repeat) au acum un aspect rotunjit, mai prietenos vizual.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.