YouTube a plătit peste 100 de miliarde de dolari creatorilor de conținut și lansează noi instrumente AI pentru Shorts

YouTube a anunțat marți că a plătit peste 100 de miliarde de dolari creatorilor, artiștilor și companiilor media începând din 2021, marcând un nou reper pentru platforma video deținută de Google. Această creștere a fost susținută în parte de vizionările tot mai mari pe televizoare conectate: numărul canalelor care au câștigat peste 100.000 de dolari doar de pe ecranele TV a crescut cu 45% față de anul precedent.

Johanna Voolich, Chief Product Officer YouTube, a subliniat rolul creatorilor în modelarea culturii și divertismentului într-un mod „pe care nici nu-l anticipam”, declarând că platforma își continuă eforturile de a se consolida drept unul dintre cele mai profitabile business-uri media din lume, chiar în anul în care sărbătorește 20 de ani de existență.

În cadrul evenimentului anual „Made on YouTube” de la New York, compania a prezentat și noi instrumente bazate pe inteligență artificială pentru YouTube Shorts, produsul său de clipuri verticale scurte. Creatorii vor putea transforma materialul brut în clipuri editate cu ajutorul AI, adăugând muzică, tranziții și voiceover. De asemenea, YouTube va permite transformarea dialogurilor din videoclipurile eligibile în melodii pentru Shorts.

Noua versiune a generatorului video AI, Veo 3, va fi integrată în Shorts, folosind un subset de videoclipuri de pe platformă pentru instruirea algoritmului, potrivit informațiilor publicate în iunie.

YouTube a mai anunțat că găzduiește peste 20 de miliarde de videoclipuri, incluzând muzică, Shorts, podcasturi și alte tipuri de conținut, consolidându-și poziția de platformă esențială pentru creatorii de conținut la nivel global.

Această cifră vine după ce anul trecut CEO-ul YouTube, Neal Mohan, declara că platforma a plătit 70 de miliarde de dolari creatorilor între 2021 și 2024.

