Young Boys a câștigat la București! Gigi Becali, „aliat” surpriză pentru elvețieni

FCSB a pierdut acasă cu 0-2 în fața elvețienilor de la Young Boys Berna, în etapa a doua din UEFA Europa League.

FCSB a cedat cu 0-2 în fața lui Young Boys Berna, într-un meci disputat pe Arena Națională în cadrul grupei unice din UEFA Europa League. Ambele goluri ale elvețienilor au fost reușite de Joel Monteiro (26 de ani), care a semnat o „dublă” și a decis soarta partidei.

Formația pregătită de Giorgio Contini (51 de ani) a avut inițiativa încă din primele minute și a intrat la pauză cu avantaj, după ce a dominat prima repriză. În partea secundă, FCSB a încercat să revină în joc, însă defensiva elvețiană a rezistat, iar campioana României a rămas fără gol marcat.

Antrenorul celor de la Young Boys s-a declarat încântat de evoluția echipei sale și a comentat și despre „ajutorul” venit, indirect, din partea lui Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, care a anunțat înainte de meci schimbările din primul „11”.

Declarațiile lui Giorgio Contini după meci

La finalul confruntării, Giorgio Contini a analizat prestația echipei sale: „Sunt foarte fericit pentru joc și rezultat. Am sperat să începem bine meciul, ceea ce s-a și întâmplat. Am dominat prima repriză și nu pot fi decât foarte mulțumit. Este clar că în prima repriză ar fi trebuit să mai fructificăm șansele avute și să marcăm golul trei. În repriza a doua ne-am așteptat la o reacție a celor de la FCSB, ne-am retras în defensivă și ne-am axat pe contraatac. Nu întotdeauna a ieșit perfect, dar ne mulțumește că nu am primit gol.”

Elvețianul a vorbit și despre modul în care echipa sa a pregătit jocul: „Nu știu dacă am pregătit jocul mai bine decât FCSB, dar am făcut totul în cel mai serios mod posibil. Știam calitățile adversarilor și că vom avea probleme dacă îi lăsăm să intre în joc. Jucătorii noștri au alergat, ne-am axat pe jocul pe flancuri și am reușit să controlăm și repriza a doua. Poate că adversarii ne-au subestimat puțin, dar s-a văzut că am rămas în control.”

Referitor la informațiile oferite de patronul roș-albaștrilor, tehnicianul a adăugat: „(râde subtil) Trebuie să confirm, da, am fost foarte bine informat. Dar nu, acest lucru nu ne-a ajutat; ne-am axat pe propriul nostru joc și am reușit să câștigăm.”

Contini a remarcat și intrarea pe teren a lui Florin Tănase (30 de ani), unul dintre jucătorii importanți ai FCSB: „Nu trebuie sa enumăr jucători ca să evidențiez pe cineva. Ieri m-am referit la Tavi Popescu, astăzi Tănase a intrat pe parcurs și a adus calitate. Când toți acești jucatori de calitate sunt simultan pe teren, FCSB e o echipă greu de contracarat, asa cum s-a văzut și azi pe teren.”

În urma acestei înfrângeri, FCSB rămâne cu un singur punct după două runde, iar Young Boys confirmă statutul de echipă redutabilă în grupa unică.

Campioana României se pregătește acum pentru următoarele dueluri. În Europa, roș-albaștrii vor întâlni Bologna pe 23 octombrie, pe Arena Națională, într-un meci cu miză mare. Până atunci, FCSB are programat un test important în Superligă, împotriva liderului Universitatea Craiova, duminică, de la ora 20:30.

