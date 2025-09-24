Xiaomi își intensifică ofensiva împotriva Samsung cu noi smartphone-uri și electrocasnice

Gigantul chinez Xiaomi a lansat seria Xiaomi 15T, formată din două smartphone-uri — Xiaomi 15T și Xiaomi 15T Pro — în cadrul unui eveniment desfășurat la München. Dispozitivele, cu prețuri de 649, respectiv 799 de euro, vin cu specificații de top, inclusiv sistem triplu de camere, ecran generos de 6,83 inch și baterii mari, poziționându-se ca alternative atractive pentru modelele mid-range și premium Samsung A și S Series.

15T este practic un flagship accesibil, cu funcții de top, dar la un preț mai redus decât dispozitivele premium de vârf, a declarat Bryan Ma, vicepreședinte IDC, pentru CNBC.

Xiaomi, al treilea jucător pe piața europeană de smartphone-uri, și-a extins portofoliul în ultimii ani, incluzând electrocasnice și chiar mașini electrice. În paralel cu telefoanele, compania a anunțat lansarea internațională a brandului Mijia, cu produse precum frigider, mașină de spălat și aparat de aer condiționat, intrând astfel direct pe terenul Samsung, cunoscut pentru diversitatea sa de produse electronice și electrocasnice.

Xiaomi pune presiune asupra competitorilor prin modelul său: produse de calitate la prețuri agresive, a adăugat Ma.

Această mișcare face parte din strategia Xiaomi de a atrage clienți premium, care caută specificații performante la un cost mai accesibil.

