Xi Jinping își consolidează influența globală: întâlnire surpriză cu Kim Jong Un și Vladimir Putin înaintea posibilei discuții cu Donald Trump

Imaginea liderului nord-coreean Kim Jong Un participând la o paradă militară în centrul Beijingului, alături de președintele rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping, a stârnit atenție internațională și marchează un câștig diplomatic semnificativ pentru China.

Xi Jinping își consolidează influența globală

Această apariție marchează un moment strategic pentru Xi Jinping, care și-a intensificat eforturile de a proiecta puterea Beijingului pe scena globală, nu doar ca a doua economie a lumii, ci și ca actor diplomatic major. În timp ce președintele american Donald Trump se confruntă cu dificultăți în a negocia o înțelegere cu Putin privind războiul din Ucraina, Xi se pregătește să îl găzduiască pe liderul rus în capitala Chinei, consolidându-și poziția de mediator influent.

Prezența lui Kim Jong Un, anunțată surprinzător, adaugă o dimensiune suplimentară strategiei chineze. Trump a declarat recent că dorește să se întâlnească din nou cu liderul nord-coreean, după două summituri anterioare care nu au adus rezultate concrete. Între timp, Xi transmite semnalul că deține cărțile geopolitice în această ecuație, iar influența sa asupra ambilor lideri – Kim și Putin – ar putea fi decisivă în orice eventual acord.

Parada de pe 3 septembrie va marca și 80 de ani de la capitularea Japoniei în al Doilea Război Mondial și va fi o demonstrație impresionantă a puterii militare chineze. Totodată, momentul servește ca poziționare strategică înaintea unei posibile vizite a lui Trump în regiune, programată pentru sfârșitul lunii octombrie, și eventualei întâlniri cu Xi. Subiectele de discuție vor include un acord asupra tarifelor comerciale, vânzarea TikTok în SUA și rolul Beijingului în medierea unui armistițiu sau altor soluții în Ucraina.

În ultimele luni, relația China-Rusia-Nord Coreea a atras atenția analiștilor. În timp ce Rusia și Coreea de Nord sunt considerate paria în Occident, Kim depinde economic aproape integral de China, care asigură aproximativ 90% din importurile sale de alimente. Participarea sa la această paradă nu doar că îi conferă legitimitate pe plan internațional, dar confirmă și menținerea legăturilor strategice cu Beijingul.

Pentru Xi, această reuniune reprezintă o pârghie diplomatică puternică înaintea unui potențial summit cu Trump. Având întâlniri recente cu Kim și Putin, liderul chinez se poziționează într-o poziție avantajoasă, având posibil chiar informații pe care omologul său american nu le deține.

Rămâne întrebarea centrală: va avea loc vreodată o întâlnire simultană între Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong Un și Donald Trump, care ar putea redefini echilibrul geopolitic global? Această situație deschide o nouă eră de negocieri complexe, în care influența Chinei asupra liderilor mondiali devine tot mai vizibilă și decisivă.

