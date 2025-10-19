Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis duminică un mesaj de felicitare noii lidere a opoziției din Taiwan, Cheng Li-wun, în care a cerut „avansarea reunificării naționale”.

Cheng, în vârstă de 55 de ani, fostă parlamentară, a fost aleasă la conducerea Partidului Kuomintang (KMT), o formațiune tradițional favorabilă relațiilor mai apropiate cu Beijingul, potrivit Reuters.

„Să consolideze fundaţia politică comună şi să unească majoritatea populaţiei din Taiwan pentru a adânci schimburile, cooperarea şi dezvoltarea comună, în vederea avansării reunificării naţionale”, a fost apelul transmis de Xi Jinping în mesajul publicat de agenția Xinhua.

Cheng urmează să preia oficial mandatul de președintă a KMT pe 1 noiembrie, într-un context tensionat între China și Taiwan, insulă pe care Beijingul o consideră parte a teritoriului său. Guvernul de la Taipei respinge însă categoric aceste pretenții.

Răspuns prudent din partea Cheng Li-wun

În replica sa, Cheng a evitat să menționeze explicit ideea de „unire” cu China, subliniind doar că „ambele maluri ale strâmtorii Taiwanului aparţin naţiunii chineze” – o formulare care se referă la identitatea etnică, nu la cea politică.

Ea a pledat în schimb pentru „întărirea schimburilor şi cooperării transstrâmtoare” și pentru menținerea „păcii şi stabilităţii în regiune”.

Beijingul consideră KMT drept principalul interlocutor legitim în relația cu Taipeiul, refuzând dialogul cu actualul președinte taiwanez, Lai Ching-te, și cu Partidul Progresist Democrat (DPP), pe care îi acuză de „separatism”.

Alegerile interne din KMT, umbrite de suspiciuni de ingerință chineză

Scrutinul intern al KMT a fost marcat de acuzații de dezinformare orchestrată din China, după ce susținătorii contracandidatului lui Cheng, fostul primar al Taipeiului Hau Lung-bin, au reclamat campanii online menite să-i discrediteze candidatura.

Beijingul a negat orice implicare, susținând că postările respective nu reprezintă poziția sa oficială.

Jaw Shau-kong, fost candidat la vicepreședinția KMT, a avertizat că partidul „trebuie să reducă influenţa pro-Beijing şi să ţină cont că alegerile au loc în Taiwan, nu în China continentală”.

