Cea de-a 67-a ediție a World Press Photo, cea mai importantă expoziție globală de fotojurnalism, este expusă în Piața Universității din București.

Expoziția va putea fi vizitată în capitala României în perioada 18 mai – 7 iunie 2024. Cel mai important eveniment de fotojurnalism din lume este adus în România, de 13 ani consecutivi, de către Fundația Eidos.

Cristian Movilă, fondatorul fundației Eidos și reprezentantul World Press Photo în România, pune în evidență legătura dintre actuala ediție World Press Photo și marile evenimente politice ale anului 2024.

„2024 va aduce aproximativ 49% din populația globului la urne. Este anul în care 64 de țări (plus Uniunea Europeană) își va alege viitorul. Desigur, nu toate țările asigură un proces de votare democratic, însă rezultatele vor spune multe despre lumea în care trăim. Așa că expoziția de anul acesta cred că este și mai importantă ca în ceilalți ani. Pe lângă faptul că ne face conștienți de problemele din întreaga lume, ea poate funcționa și ca un vizor ce transpune privitorul în papucii cetățenilor care își trăiesc viețile în diverse regimuri politice, conflicte armate sau cataclisme naturale. Parcurgerea expoziției poate fi un preview foarte bun a modului în care vrem să arate viitorul nostru.”

Cele 146 de fotografii pun în lumină relatări despre războiul din Gaza și Ucraina, migrație, schimbări climatice, familie și sănătate mintală și demonstrează importanța fotografiei jurnalistice în jurul lumii. Expoziția va fi însoțită și de un audio-tur gratuit, realizat în parteneriat cu aplicația Smartify, prin care vizitatorii vor putea asculta, pe propriile device-uri, povestea fiecărei fotografii câștigătoare.

„În perioada pe care o traversăm, având atât de multe oportunități de exprimare artistică, atât offline cât și online, jurnalismul trebuie să fie cu adevărat “a patra putere” în stat. Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să ne asigurăm că există libertate de exprimare, jurnalism liber, de calitate, că se pune accentul pe produsul editorial și se sprijină echipele editoriale Fotojurnalismul este expresia puternică aflată la intersecția dintre artă și jurnalism, iar World Press Photo recunoaște cele mai de impact imagini ale anului. Suntem mândri să fim parteneri ai Fundației Eidos și în acest an. Vă invităm să mergeți să vedeți cea mai importantă expoziție globală de fotojurnalism. Fotografiile World Press Photo vor fi vizibile pentru sute de mii de oameni ce vor tranzita Piața Universității în această perioadă. Să ne reamintim așadar de importanța libertății presei și să celebrăm împreună cele mai frumoase fotografii din 2024”, a declarat Laura Mihăila, Director Marketing, Comunicare & CX Raiffeisen Bank România.

Competiția World Press Photo recunoaște fotojurnalismul de calitate și premiază imagini și povești din întreaga lume. Cei patru câștigători globali au fost selectați din 24 de câștigători regionali, aleși din jurizarea a 61.062 lucrări înscrise de către 3.851 fotografi din 130 de țări.

Premiul “Fotografia anului” (World Press Photo of the Year) i-a fost atribuit lui Mohammed Salem (Palestina), de la Reuters. Imaginea, zguduitoare, prezintă o femeie din Gaza care îmbrățișează trupul unei fetițe de 5 ani, ucisă în urma unui raid aerian. Fotografia a fost realizată la 17 octombrie 2023, într-un spital din sudul Fâșiei Gaza.

Premiul “Articolul anului” (World Press Photo Story of the Year) a fost obținut de Lee-Ann Olwage (Africa de Sud). Premiul pentru proiecte pe termen lung (World Press Photo Long-Term Project Award) i-a revenit lui Alejandro Cegarra (Venezuela), de la The New York Times și Bloomberg.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!