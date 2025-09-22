WhatsApp rămâne cel mai folosit messenger din Rusia, în ciuda restricțiilor și promovării agresive a aplicației Max

WhatsApp continuă să fie aplicația de mesagerie preferată a rușilor, în ciuda limitărilor impuse de guvern asupra apelurilor video și a campaniei intense prin care Kremlinul promovează aplicația locală Max, scrie publicația Kommersant.

WhatsApp, încă pe primul loc

Datele pentru luna august arată că platforma deținută de Meta a avut 97 de milioane de utilizatori unici lunar, în ușoară creștere față de anul trecut. Pe locul doi se află platformele dezvoltatorului rus VK, cu 93,5 milioane de utilizatori, iar pe trei Telegram, cu 91 de milioane.

Aplicația Max, lansată în martie ca alternativă la WhatsApp și Telegram, crește rapid, dar rămâne mult în urmă: a înregistrat 32,2 milioane de utilizatori lunar în august și peste 34 de milioane de descărcări doar în prima jumătate a lunii septembrie. Totuși, folosirea zilnică rămâne modestă – doar 16,4 milioane de utilizatori, comparativ cu 82 de milioane la WhatsApp și 68 de milioane la Telegram.

Specialiștii citați de Kommersant spun că succesul relativ al Max se datorează în mare parte promovării agresive de stat: aplicația este preinstalată pe toate dispozitivele vândute în Rusia și recomandată în școli și instituții publice pentru comunicarea oficială. Cu toate acestea, rușii continuă să folosească WhatsApp pentru conversațiile de familie și de la locul de muncă, iar Telegram și VK atrag utilizatori prin integrarea știrilor, plăților și divertismentului.

Guvernul rus a început în august să blocheze apelurile vocale pe WhatsApp și Telegram, justificând măsura ca fiind una de „luptă împotriva fraudelor”.

