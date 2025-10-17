WhatsApp introduce o limită pentru mesajele trimise fără răspuns – măsură împotriva spamului

WhatsApp a anunțat o nouă măsură menită să reducă volumul de mesaje nedorite, impunând o limită pentru numărul de mesaje pe care utilizatorii și companiile le pot trimite fără a primi un răspuns. Decizia vine în contextul în care aplicația de mesagerie a devenit tot mai aglomerată, iar utilizatorii se plâng de un flux constant de notificări și conversații neimportante.

O nouă regulă pentru utilizatori și companii

Concret, fiecare mesaj trimis către persoane necunoscute sau care nu răspund va fi contabilizat în cadrul unei limite lunare. Atât utilizatorii obișnuiți, cât și conturile de afaceri vor fi afectați de această regulă.

De exemplu, dacă trimiți trei mesaje unei persoane cunoscute la o conferință, dar nu primești niciun răspuns, aceste trei mesaje se vor adăuga la limita ta lunară. WhatsApp nu a dezvăluit încă exact care va fi limita impusă, menționând doar că se testează diferite praguri în mai multe țări.

Alerte și blocări temporare

Atunci când un utilizator sau o companie se apropie de limită, WhatsApp va afișa o alertă sub forma unui pop-up, care va arăta numărul de mesaje trimise fără răspuns. Scopul este de a preveni blocarea automată a posibilității de a trimite alte mesaje.

Reprezentanții companiei au declarat pentru TechCrunch că această măsură nu va afecta utilizatorii obișnuiți, ci vizează în special conturile care trimit mesaje în masă sau spam, adesea companii care abuzează de funcțiile de comunicare.

WhatsApp, tot mai concentrat pe combaterea spamului

În ultimul an, WhatsApp a introdus mai multe instrumente pentru a limita mesajele comerciale agresive. În iulie 2024, compania a început să testeze limite pentru numărul de mesaje de marketing pe care o firmă le poate trimite lunar. De asemenea, utilizatorii pot acum să se dezaboneze de la mesajele publicitare, dar să continue să primească suport sau notificări utile de la aceleași companii.

Tot în 2024, WhatsApp a lansat o limitare a numărului de mesaje transmise prin funcția de difuzare (broadcast), experiment care a fost extins în peste o duzină de țări, inclusiv în India – cea mai mare piață a platformei, cu peste 500 de milioane de utilizatori.

O încercare de a păstra echilibrul

Prin aceste măsuri, WhatsApp încearcă să mențină un echilibru între libertatea de comunicare și protecția utilizatorilor împotriva abuzurilor. Compania susține că majoritatea oamenilor nu vor atinge aceste limite, însă pentru cei care trimit mesaje nesolicitate în mod repetat, regulile noi ar putea însemna restricționarea temporară a contului.

