WhatsApp face un pas istoric în Europa: utilizatorii vor putea conversa cu persoane din alte aplicații de mesagerie

WhatsApp se pregătește să devină o platformă mult mai deschisă în Europa, după ce Meta a anunțat lansarea interoperabilității cu aplicații terțe – o cerință impusă de Digital Markets Act (DMA). Pentru prima dată, utilizatorii WhatsApp vor putea trimite mesaje către persoane care folosesc alte servicii de mesagerie compatibile, direct din aplicație.

BirdyChat și Haiket, primele aplicații care „vorbesc” oficial cu WhatsApp

După luni de teste la scară redusă, WhatsApp începe să activeze treptat funcția third-party chats pentru utilizatorii din Europa. Primele aplicații care au implementat tehnologia sunt BirdyChat și Haiket, iar Meta susține că va continua să colaboreze cu viitori parteneri și cu Comisia Europeană.

Funcția va fi disponibilă pe Android și iOS pentru utilizatorii care aleg să o activeze manual. Aceștia vor putea trimite mesaje text, imagini, fișiere, clipuri video și mesaje vocale către persoane care nu folosesc WhatsApp. Crearea grupurilor mixte (WhatsApp + aplicații terțe) va fi adăugată ulterior, când partenerii vor implementa suport complet.

Confidențialitatea rămâne prioritatea numărul 1

Meta subliniază că interoperabilitatea a fost construită în jurul a trei principii esențiale:

Securitate și confidențialitate protejate – Aplicațiile terțe trebuie să folosească un nivel de criptare end-to-end (E2EE) echivalent cu cel al WhatsApp.

– Aplicațiile terțe trebuie să folosească un nivel de criptare end-to-end (E2EE) echivalent cu cel al WhatsApp. Experiență clară și ușor de înțeles – Utilizatorii vor primi informații clare despre diferențele dintre conversațiile clasice și cele cu servicii externe.

– Utilizatorii vor primi informații clare despre diferențele dintre conversațiile clasice și cele cu servicii externe. Disponibilitate exclusiv pentru utilizatorii din spațiul european, în conformitate cu legislația DMA.

Activarea funcției este opțională și poate fi dezactivată oricând.

Cum vor afla utilizatorii de noua opțiune

În următoarele luni, utilizatorii WhatsApp din Europa vor primi o notificare în secțiunea Settings, unde vor găsi detalii despre cum pot activa funcția third-party chats. Procesul va fi gradual, iar noi actualizări vor fi comunicate pe măsură ce interoperabilitatea se extinde și noi aplicații sunt integrate.

