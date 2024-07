Weston Cage (33 ani), fiul lui Nicolas Cage, s-a predat poliției din Los Angeles după un incident violent ce a avut loc în luna aprilie. La acea vreme, bărbatul și-a agresat cu brutalitate propria mamă, care venise să-l ajute după o altercație.

Conform unei declarații a Departamentului de Poliție din Los Angeles, Weston Cage, fiul celebrului actor Nicolas Cage, „s-a predat voluntar” autorităților după un incident din 28 aprilie. Potrivit oamenilor legii din SUA, tânărul a „lovit două victime de mai multe ori, provocându-le răni”, relatează CNN.

Cazul a fost înaintat procurorului din Los Angeles luna trecută, iar Weston Cage a fost acuzat de „două capete de acuzare pentru atac cu o armă mortală”, ceea ce a dus la emiterea unui mandat de arestare și stabilirea unei cauțiuni de 150.000 de dolari, potrivit comunicatului.

Mama lui Weston Cage, Christina Fulton, a declarant pentru CNN:

„Pe 28 aprilie 2024, în jurul orei 17:30, am primit mesaje urgente de la prietenii fiului meu, Weston Cage, referitoare la starea sa mentală deteriorată, îndemnându-mă să vin în ajutor. Când am ajuns, era deja în mijlocul unei crize maniacale. În câteva minute, am fost agresată violent și am suferit răni grave”.

„Ca mamă, sunt profund întristată și îngrijorată”, a adăugat Christina Fulton. „În ciuda rugăminților mele disperate adresate ofițerilor de poliție pentru reținerea lui în vederea unei evaluări a sănătății mintale, aceștia mi-au refuzat cererea și au neglijat nevoia mea urgentă de asistență medicală”, a continuat ea.