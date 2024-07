Trei zile de spectacole de dans și concerte, expoziții, degustări de bucate tradiționale și vin, pe cea mai în vogă esplanadă americană

Ambasada României în SUA și Institutul Cultural Român din New York, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș și cu sprijinul mai multor parteneri locali, organizează, în perioada 12-14 iulie 2024, la Washington, cea de-a treia ediție a Festivalului „Weekendul românesc de la Washington” / “Romanian Weekend at The Wharf”.

Proiectul se înscrie în programul anual, inițiat și coordonat de Ambasada României „România – SUA: Un parteneriat pentru noi orizonturi economice. De 20 de ani împreună sub umbrela NATO”.

„Weekend-ul românesc de la Washington” propune publicului o ofertă culturală diversă, accesibilă și atractivă, punând accentul pe unicitatea și spectaculosul culturii tradiționale românești, pentru care există un mare interes în rândul americanilor.

Ca în fiecare an, publicul este invitat la concerte, spectacole de dans, expoziții de cărți românești în traducere engleză, demonstrații meșteșugărești, activități pentru copii, expoziții de haine și bijuterii inspirate de forme tradiționale, degustări de bucate specifice și vin, organizate pe eleganta esplanadă The Wharf, una dintre cele mai populare și în vogă zone din Washington D.C., situată pe malul râului Potomac, nu departe de Capitoliu.

Sâmbătă, 13 iulie 2024, va fi marcată și Ziua Universală a Iei. Iubitori ai iei românești, proveniți din SUA, România și Republica Moldova se vor aduna pe scena de la The Wharf, pentru a citi Proclamația emisă de primarul din Washington în onoarea superbelor ii românești.

Accesul va fi gratuit, iar evenimentele se adresează tuturor vârstelor.