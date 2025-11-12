Noul tarif ar urma să fie aliniat celui aplicat Uniunii Europene, de 15%, iar semnarea acordului ar putea avea loc în următoarele săptămâni

Statele Unite și Elveția se află în etapa finală a negocierilor pentru un nou acord comercial, care ar putea reduce taxele de import impuse de Washington de la 39% la 15%, potrivit mai multor surse citate de presa internațională.

Președintele american Donald Trump a confirmat că administrația sa lucrează la o înțelegere destinată să atenueze efectele tarifelor introduse în luna august asupra exporturilor elvețiene.

„Nu am stabilit încă nivelul final, dar vrem un acord echitabil. Am fost duri cu Elveția, însă este o țară prietenă și vrem să rămână prosperă”, a declarat Trump în fața jurnaliștilor la Casa Albă.

Conform unor surse apropiate discuțiilor, citate de Bloomberg, noul tarif ar urma să fie aliniat celui aplicat Uniunii Europene, de 15%, iar semnarea acordului ar putea avea loc în următoarele săptămâni. Ministerul Economiei din Elveția a confirmat pentru CNBC că ministrul Guy Parmelin se află „în dialog permanent” cu reprezentanții comerciali americani, însă nu a oferit detalii privind conținutul negocierilor.

Măsurile tarifare impuse de administrația Trump au lovit direct în exporturile elvețiene de ceasuri, bijuterii, mașini, electronice, produse farmaceutice și ciocolată. În urma veștilor privind posibila relaxare a regimului tarifar, acțiunile companiilor Swatch Group și Richemont au urcat, marți, la deschiderea bursei de la Zurich.

Directorul executiv al producătorului de ceasuri Breitling a descris tariful de 39% drept „devastator” pentru industria elvețiană. Casa Albă și-a motivat decizia prin dezechilibrul comercial dintre cele două state. În 2024, deficitul SUA în comerțul cu Elveția s-a ridicat la 38,5 miliarde de dolari, potrivit Biroului Reprezentantului pentru Comerț al Statelor Unite (USTR).

Guvernul elvețian respinge acuzațiile de practici comerciale incorecte, subliniind că relațiile economice bilaterale sunt echilibrate: Elveția are excedent la comerțul cu bunuri, în timp ce SUA domină schimburile de servicii. Totodată, Berna a reamintit că peste 99% dintre produsele americane pot fi importate pe piața elvețiană fără taxe vamale.

