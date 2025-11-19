Administraţia Trump a elaborat în mare discreție un nou plan de încheiere a războiului din Ucraina, în dialog direct cu Moscova, relatează Axios, citând oficiali americani și ruși.

Documentul, care ar urma să redefinească poziția Washingtonului în conflict, vine în paralel cu noi eforturi diplomatice pentru relansarea negocierilor de pace, scrie Reuters.

Potrivit Axios, foaia de parcurs include 28 de puncte și este inspirată din planul președintelui Donald Trump privind încetarea focului în Gaza.

Propunerea s-ar baza pe „pace în Ucraina, garanţii de securitate, securitate în Europa şi relaţii viitoare ale SUA cu Rusia şi Ucraina”, au precizat sursele citate.

Responsabil de formularea planului este trimisul special al SUA, Steve Witkoff, care „a discutat pe larg despre acesta cu trimisul rus Kirill Dmitriev”, notează Axios. Witkoff ar fi prezentat ideile și lui Rustem Umerov, consilierul de securitate al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei întâlniri recente la Miami.

Casa Albă a început, de asemenea, să informeze oficiali europeni cu privire la propunere.

Vizită rară a doi oficiali militari americani la Kiev

În același timp, Politico scrie că doi înalți responsabili ai armatei americane au sosit neanunțat la Kiev — o vizită extrem de neobișnuită în actualul context — pentru discuții cu liderii ucraineni, în încercarea de a relansa negocierile de pace înghețate cu Rusia.

Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, şi șeful Statului Major al Armatei, generalul Randy George, urmează să se întâlnească atât cu președintele Zelenski, cât și cu oficiali militari și parlamentari ucraineni, potrivit Politico.

Wall Street Journal relatează că Driscoll ar urma să poarte discuții și cu oficiali ruși într-o etapă ulterioară. Conform publicației, Casa Albă mizează pe influența interlocutorilor militari în dialogul cu Moscova, după ce demersurile diplomatice anterioare nu au produs rezultate.

Până acum, Casa Albă și Pentagonul nu au oferit comentarii oficiale.

Vizita are loc în contextul intensificării atacurilor ruse

În același timp, statele occidentale caută noi soluții pentru a continua aprovizionarea Kievului cu armament și muniție.

De la instalarea lui Trump în funcție, în ianuarie, vizitele oficialilor săi de rang înalt la Kiev au fost rare, majoritatea întâlnirilor având loc în țări terțe sau online, notează Reuters.

Context diplomatic: întâlniri Trump–Zelenski și noi demersuri ale Kievului

În ultimele luni, Trump și Zelenski au avut mai multe întrevederi — de la reuniunea tensionată din Biroul Oval, la scurte discuții la Vatican și la summiturile NATO și de la Washington, pe tema garanțiilor de securitate pentru Ucraina.

Marți, Zelenski a anunțat că se va deplasa în Turcia pentru a relua dialogul cu Rusia privind modalitățile de încheiere a războiului, aflat în al patrulea an.

Potrivit Politico, discuțiile preconizate la Kiev cu oficialii americani se vor concentra atât pe necesitățile militare ale Ucrainei, cât și pe o strategie mai amplă de relansare a procesului de pace.

