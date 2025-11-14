Statele Unite au anunțat declanșarea operațiunii „Southern Spear”, o inițiativă menită să contracareze rețelele de trafic de droguri din America Latină.

Confirmarea a fost făcută de secretarul american al apărării, Pete Hegseth, care a prezentat măsura într-un mesaj publicat pe platforma X.

În comunicarea sa, Hegseth nu a precizat natura exactă a acțiunilor care vor fi întreprinse, menționând doar că operațiunea va fi gestionată de un grup de lucru dedicat și de Comandamentul Sud, responsabil pentru operațiunile militare americane din America de Sud, America Centrală și zona Caraibelor.

Deși oficialii evită să detalieze amploarea intervenției, operațiunea pare să includă forțele militare deja desfășurate de SUA în apropierea coastelor Venezuelei, prezență care se menține încă din timpul verii.

Portavionul USS Gerald Ford, în zonă înainte de lansarea operațiunii

Anunțul lui Hegseth vine la scurt timp după intrarea în sudul Caraibelor a celui mai mare și mai avansat portavion american, USS Gerald Ford, însoțit de grupul său de atac.

Acesta se alătură distrugătoarelor și navelor amfibii trimise în regiune de la mijlocul lunii august, consolidând prezența militară americană în apropierea Venezuelei.

Controverse internaționale și acuzații privind legalitatea acțiunilor

Desfășurarea trupelor americane a generat reacții dure, atât din partea guvernului venezuelean, cât și din partea experților în drept internațional.

Washingtonul îl consideră pe președintele Nicolas Maduro „ilegitim” și a ordonat interceptarea rapidă a ambarcațiunilor suspectate că transportă droguri către SUA.

Potrivit Pentagonului, aproximativ 20 de astfel de bărci au fost distruse în apele Caraibelor și în Pacificul de Est, acțiuni care au dus la moartea a circa 70 de persoane la bord.

Criticile internaționale s-au amplificat după ce administrația Trump nu a prezentat inițial o justificare juridică solidă pentru operațiuni, iar experți ONU au calificat atacurile drept o încălcare a dreptului internațional.

Mesajul dur transmis de secretarul apărării

Pete Hegseth și-a apărat public decizia, reiterând sprijinul total pentru instrucțiunile Casei Albe.

„Preşedintele Trump a ordonat să se acţioneze, iar Departamentul de Război respectă ordinele”, a transmis Hegseth, adăugând că „această misiune ne apără patria, alungă narcoteroriştii din emisfera noastră şi ne protejează patria de drogurile care ne omoară oamenii”.

El a încheiat cu un avertisment ferm:

„Emisfera vestică este vecinătatea Statelor Unite şi o vom proteja”.

