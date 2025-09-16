Președintele Donald Trump a cerut în repetate rânduri ca țările europene să instituie taxe între 50% și 100% asupra importurilor din China și India

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a transmis că administrația Trump nu intenționează să impună taxe suplimentare mărfurilor chinezești legate de achizițiile de petrol rusesc, decât dacă statele europene vor adopta la rândul lor măsuri similare. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat Reuters și Bloomberg.

„Nu vom acționa singuri. Este momentul ca europenii să-și asume partea lor de responsabilitate”, a afirmat oficialul american, subliniind că Washingtonul a introdus deja tarife de 25% pentru importurile din India. Președintele Donald Trump a cerut în repetate rânduri ca țările europene să meargă mai departe și să instituie taxe între 50% și 100% asupra importurilor din China și India.

Bessent a criticat faptul că unele state europene continuă să cumpere petrol rusesc sau produse derivate provenite din India, considerând că astfel alimentează indirect războiul din Ucraina. „Dacă Europa ar impune tarife secundare serioase, conflictul s-ar putea încheia în 60-90 de zile”, a declarat acesta, sugerând că ar fi afectată principala sursă de venit a Kremlinului.

În paralel, Trezoreria americană a anunțat noi discuții cu India, după ce taxele suplimentare aplicate de SUA au dus, potrivit lui Bessent, la „progrese substanțiale” în negocierile bilaterale.

Oficialul american a mai precizat că Washingtonul este deschis la o cooperare strânsă cu Europa pentru sancțiuni suplimentare vizând marile companii petroliere rusești, precum Rosneft și Lukoil. Printre scenariile analizate se numără folosirea activelor suverane ruse înghețate, estimate la 300 de miliarde de dolari, ca garanții pentru finanțarea Ucrainei.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube