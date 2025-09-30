Wall Street resimte presiunea unui posibil shutdown guvernamental, dar încheie septembrie cu câștiguri solide

Bursa americană a închis marți în teritoriu negativ, pe fondul incertitudinii legate de iminența unei posibile suspendări a activității guvernului federal al Statelor Unite. Indicele S&P 500 a scăzut cu 0,2%, la fel ca Nasdaq Composite, în timp ce Dow Jones Industrial Average a pierdut 105 puncte, echivalentul a 0,2%.

Wall Street încheie septembrie cu câștiguri solide

Deși opririle guvernamentale nu au avut, de regulă, un impact major asupra piețelor, analiștii avertizează că situația actuală este diferită. Investitorii sunt deja tensionați din cauza încetinirii pieței muncii, a riscului de stagflație și a evaluărilor ridicate ale acțiunilor. În plus, o blocare a guvernului ar putea determina agențiile de rating să reconsidere soliditatea creditului SUA, în condițiile în care Moody’s a retrogradat în mai perspectiva acestuia.

O eventuală închidere a instituțiilor federale ar avea consecințe imediate asupra publicării datelor economice. Departamentul Muncii a anunțat că raportul privind angajările din septembrie, așteptat vineri, nu va fi publicat dacă finanțarea se oprește. Absența acestor indicatori ar putea complica și mai mult evaluările Rezervei Federale înainte de ședința de politică monetară din octombrie.

Jack Janasiewicz, strateg la Natixis Investment Managers, a explicat că o întârziere a datelor oficiale sporește incertitudinea și, implicit, volatilitățile pieței: „Probabil impactul nu va fi unul de durată, dar cu cât incertitudinea persistă, cu atât riscul crește.”

În plan politic, liderii Congresului se acuză reciproc pentru situație. Președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, a declarat pentru CNBC că este „sceptic” că shutdown-ul poate fi evitat, responsabilitatea fiind, în opinia sa, în mâinile democraților Chuck Schumer și Hakeem Jeffries. La rândul său, Jeffries a replicat că „dacă guvernul se închide, este decizia republicanilor”.

Pe piața corporativă, acțiunile din sectorul software au resimțit presiuni: Paychex a scăzut cu 4% după raportările financiare, iar Salesforce a pierdut 2%. În schimb, Nvidia a evoluat pozitiv, stimulată de anunțul partenerului CoreWeave privind un contract de 14,2 miliarde de dolari cu Meta pentru infrastructură cloud bazată pe inteligență artificială.

Chiar și cu reculul de marți, septembrie se conturează drept o lună atipică pentru Wall Street. Istoric, S&P 500 a pierdut în medie 4,2% în septembrie în ultimii cinci ani, însă de această dată a reușit un avans de 2%. Dow Jones a crescut cu 1%, iar Nasdaq a înregistrat o performanță de 5%. La nivel de trimestru, S&P 500 marchează un plus de 7%, Nasdaq de 10% și Dow de 4%, acesta din urmă bifând al cincilea trimestru consecutiv de creștere.

