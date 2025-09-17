Wall Street rămâne pe loc în așteptarea deciziei Rezervei Federale privind dobânzile

Bursa americană a intrat pe modul de așteptare miercuri, pe măsură ce investitorii își îndreaptă atenția către Rezerva Federală (Fed), care urmează să anunțe în cursul după-amiezii prima reducere a dobânzii de referință din acest an.

Analiștii se așteaptă la o reducere modestă, de 0,25 puncte procentuale, însă mai important decât decizia în sine va fi mesajul Fed privind viitoarele tăieri de dobânzi. Consensul pieței este că banca centrală va continua să relaxeze politica monetară în acest an și în 2026 pentru a sprijini piața muncii, tot mai afectată de încetinirea angajărilor.

Fed a ezitat până acum să reducă dobânzile, din cauza riscului ca acest pas să reaprindă inflația, menținută încă peste ținta de 2%. În plus, tarifele comerciale impuse de administrația Trump au pus presiune suplimentară asupra prețurilor.

Mișcări importante pe Wall Street:

Workday a crescut cu 8,8% după ce fondul Elliott Investment Management a dezvăluit o investiție de peste 2 miliarde de dolari în companie.

a crescut cu 8,8% după ce fondul Elliott Investment Management a dezvăluit o investiție de peste 2 miliarde de dolari în companie. Lyft a urcat cu 14,3% după ce a anunțat lansarea unui serviciu de ride-hailing autonom în Nashville, alături de Waymo.

a urcat cu 14,3% după ce a anunțat lansarea unui serviciu de ride-hailing autonom în Nashville, alături de Waymo. General Mills a pierdut 1,3%: profitul trimestrial a depășit așteptările, însă veniturile au fost sub așteptări, iar compania a avertizat că investițiile în branduri vor reduce câștigurile viitoare.

a pierdut 1,3%: profitul trimestrial a depășit așteptările, însă veniturile au fost sub așteptări, iar compania a avertizat că investițiile în branduri vor reduce câștigurile viitoare. RCI Hospitality Holdings s-a prăbușit cu 8% după ce procurorul general din New York a acuzat conducerea de mită și alte fapte pentru a evita plata taxelor.

Tot astăzi, acțiunile StubHub încep să se tranzacționeze pe Bursa din New York, sub simbolul STUB, după ce compania a vândut titlurile în oferta publică inițială la prețul de 23,50 dolari/acțiune.

