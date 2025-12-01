Potrivit prognozei ANM pentru următoarele două săptămâni, vremea va intra într-un proces general de încălzire, cu temperaturi ce vor urca în multe regiuni până la 12–14 grade Celsius.

Precipitațiile vor apărea pe arii extinse, mai ales în jurul datelor de 4–6 și 11–12 decembrie, transmit meteorologii.

Banat: creștere termică până la 14 grade, apoi scurt episod de răcire

În Banat, temperaturile vor continua să crească până la 5 decembrie, când maximele vor ajunge la 12–14 grade, iar minimele la 4–6 grade, față de valorile apropiate de normal de la începutul perioadei. Ulterior, este prognozată o răcire de două zile, urmată de noi ușoare creșteri ale valorilor termice până la finalul intervalului.

Precipitațiile vor fi prezente în majoritatea zilelor, cu o probabilitate mai mare de extindere în 5, 6 și 12 decembrie.

Crișana: încălzire accentuată, apoi scădere temporară a temperaturilor

În Crișana, până în 5 decembrie, temperaturile vor crește semnificativ, depășind normele climatologice. Maximele vor urca de la 6–8 grade la 12–14 grade, iar minimele se vor situa între 0 și 4 grade.

Între 6 și 8 decembrie este prognozată o răcire, cu maxime de 8–10 grade și minime de 1–3 grade, însă până la finalul intervalului vremea se va încălzi ușor, spre valori diurne de 12 grade și nocturne de 4 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi ridicată pe 4 decembrie și din nou după 11 decembrie.

Maramureș: oscilații termice și ploi mai probabile după 9 decembrie

În Maramureș, temperaturile vor crește până la 12–14 grade în jurul datei de 5 decembrie, urmând o scădere către 10 grade, nivel menținut până în 11 decembrie. Spre finalul perioadei, vremea va deveni ușor mai caldă, cu maxime de 10–12 grade.

Minimele se vor situa între –2 și 4 grade, cele mai scăzute în 3 și 7 decembrie. Precipitațiile vor fi mai frecvente pe 1 decembrie și după 9 decembrie.

Moldova: creștere până la 12 grade, urmată de o răcire accentuată

În Moldova, după o zi cu vreme apropiată de normal, temperaturile vor crește treptat până în 5 decembrie, atingând 10–12 grade.

În următoarele cinci zile va urma o răcire, cu maxime de 4–6 grade, apoi valorile vor reveni spre 8–10 grade. Minimele vor fi în general între 2 și 6 grade, cu un interval mai rece, 0–2 grade, între 6 și 9 decembrie.

Precipitațiile mai extinse sunt probabile pe 1, 2, 5 și 11 decembrie.

Dobrogea: zile blânde, apoi scădere termică urmată de o nouă încălzire

În Dobrogea, intervalul 1–5 decembrie va aduce temperaturi în creștere, cu maxime de 14 grade și minime de până la 8 grade. Apoi, valorile vor scădea la 8–10 grade ziua și 4–6 grade noaptea, menținându-se astfel până în 11 decembrie. Ulterior, se va încălzi ușor, spre maxime de 12 grade.

Precipitațiile vor fi mai probabile pe 4 decembrie, în 6–8 decembrie și după 13 decembrie.

Muntenia: cele mai ridicate maxime din sud, dar cu o răcire în weekend

În Muntenia, maximele vor urca de la 9–11 grade la 10–14 grade în primele patru zile ale intervalului, iar minimele de la 0–2 grade la 6–8 grade.

Primul weekend va fi mai rece, cu 8 grade ziua și 2 grade noaptea, după care temperaturile vor reveni spre 10–12 grade.

Probabilitatea de precipitații va crește după 4 decembrie, însă acestea vor fi în general slabe și locale.

Oltenia: variații reduse, cer mai închis și episoade frecvente de ploaie

În Oltenia, vremea va fi predominant închisă, cu maxime între 7 și 12 grade și minime între 0 și 8 grade. Cele mai scăzute valori sunt așteptate între 1–3 decembrie și 7–14 decembrie.

Ploile vor fi mai probabile între 3 și 8 decembrie, dar și după 12 decembrie.

La munte: regim termic oscilant și precipitații aproape zilnice

La altitudini mari, maximele vor varia între 0 și 8 grade, iar minimele între –4 și 2 grade. Zilele cele mai calde vor fi 3–6 decembrie și cele de după 12 decembrie, în timp ce perioadele reci sunt prognozate pentru 1–2 și 7–11 decembrie.

